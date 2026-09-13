Rukometni savez Republike Srpske: Održan seminar trenera!

Osim trenera iz Prve i Druge lige seminaru su prisustvovali i treneri omladinskih selekcija.

Izvor: Rukometni savez RS

Rukometni savez Republike Srpske održao je u Banjaluci treći po redu seminar za trenere. Na ovogodišnjem predavanju, osim trenera koji vode brigu o seniorskim klubovima m:tel Prve lige za rukometaše i rukometašice, odnosno m:tel Jedinstvene druge lige Republike Srpske, prisustvovali su i treneri koji rade sa mlađim kategorijama.

“Ovo je svakako bio koristan seminar i naši treneri su imali priliku za dodatnu edukaciju. I ovog puta imali smo sjajne predavače i siguran sam da su treneri imali priliku da nešto novo nauče. Кao novinu uveli smo da seminaru prisustvuju treneri koji rade sa omladinskim selekcijama pogotovo kada se zna u takmičenjima Omladinske lige učestvuje veliki broj ekipa i mi smo ponosni na našu mladost”, rekao je predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske Marinko Umičević.

Na seminaru je učestvovalo preko 100 trenera, a među predavačima bili su: Borko Petrović, dekan Fakulteta za fizičko vaspitanje i redovni profesor, Danijel Božić, bivši rukometaš i professor na FFVS, , master kouč Slaviša Ignjić, koji radi kao trener u Vinkovcima, te Boris Šatordžija, predsjednik Sudijske organizacije Republike Srpske i Tanja Praštalo, međunarodni rukometni sudija.

Iz Rukometnog saveza Republike Srpske izrazili su zahvalnost menadžmentu Fakulteta za fizičko vaspitanje Univerziteta u Banjaluci koji je omogućili potrebne prostorije za održavanje seminara kao i Zahvalnost ide i ORК BL čiji su mladi rukometaši bili dio ovogodišnjeg seminara.