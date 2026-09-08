Kenan Hasagić napustio stručni štab BiH! "Puklo" još tokom Mundijala?

Kenan Hasagić više nije član stručnog štaba reprezentacije Bosne i Hercegovine.

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Nekadašnji golman Željezničara i dugogodišnji čuvar mreže "zmajeva" napustio je trenerski tim državnog tima, u kojem je od maja 2024. godine sarađivao sa selektorom Sergejem Barbarezom.

Iako zvaničnog objašnjenja iz Fudbalskog saveza BiH još uvijek nema, a ni sam Hasagić se nije oglasio, u fudbalskim kuloarima već naveliko kruže razlozi razlaza. Prema nezvaničnim informacijama, koje prenose sarajevski mediji, do narušavanja odnosa na relaciji Hasagić - ostatak stručnog štaba došlo je još tokom Svjetskog prvenstva u Americi, i to zbog neslaganja oko izbora prvog golmana nakon poraza od Švajcarske (1:4). Hasagić je navodno oštro protivio odluci da Nikola Vasilj izgubi status startera i preseli na klupu.

FS BiH mora brzo reagovati i pronaći zamjenu, s obzirom na to da se pripreme za UEFA Ligu nacija opasno približavaju. Trenutno je u stručnom štabu za rad s golmanima ostao zadužen Siniša Mrkobrada.

Za Hasagića je ovo bio drugi mandat u trenerskom štabu bh. reprezentacije, nakon što je istu funkciju obavljao od 2018. do 2019. godine u štabu Roberta Prosinečkog. U bogatoj igračkoj karijeri, tokom koje je zabilježio 44 nastupa za reprezentaciju BiH i 55 za sarajevski Željezničar.

U inostranstvu je nastupao za turske klubove Gazijantepspor, Bašakšehir i Altaj.

(MONDO)