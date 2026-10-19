Jovo Lukić ponovo strijelac: Peti gol u sezoni, za iznenađujući remi Univerzitatee (VIDEO)

Univerzitatea iz Kluža kiksnula je u duelu protiv Ardžeša, ekipe iz donjeg dijela tabele.

Izvor: Anca Tepei / imago sportfotodienst / Profimedia

Jovo Lukić postigao je treći gol u sezoni, u remiju njegove Univerzitatee protiv Ardžeša.

Nije dobro meč počeo za tim iz Kluža, ekipa iz Piteštija je povela, ali je izjednačenje domaćinu donio Lukić u 27. minutu. Odlično se snašao nakon ubacivanja sa lijeve strane i nogom matirao protivničkog čuvara mreže.

Pogledajte Jovin gol:

Univerzitatea je stigla do potpunog preokreta i povela u finišu prvog poluvremena, ali nije imala snage da sačuva prednost do kraja. Primila je gol u 62. minutu i gosti, koji su pri samom dnu tabele, odnijeli su bod iz kluža.

Jovo Lukić bio je najbolje ocijenjeni igrač susreta, a osim gola, imao je još dvije dobre prilike.

Ove sezone u Superligi Rumunije odigrao je devet utakmica, na kojima je upisao po tri gola i asistencije. U Konferencijskoj ligi na dva odigrana meča postigao je dva gola.

Univerzitatea iz Kluža nakon devet odigranih kola nalazi se na petom mjestu, sa deset bodova zaostatka za vodećim Dinamom iz Bukurešta.



