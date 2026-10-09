Jovo Lukić obilježio derbi Kluža: Izboren penal i asistencija za veliki trijumf!

Bivši napadač Borca bio je u prvom planu u gradskom derbiju.

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Jovo Lukić obilježio je derbi Kluža, u kojem je trijumfovala njegova Univerzitatea!

Na gostovanju ČFR Klužu, u zaostalom susretu 4. kola rumunske Superlige, crno-bijeli su upisali trijumf (1:3), zahvaljujući prije svega napadaču reprezentacije BiH, koji je za samo nekoliko minuta od ulaska u igru poveo ekipu ka osvajanju tri boda.

Poslije prvih 45 minuta rezultat nije bio povoljan za Univerzitateu. ČFR Kluž je imao minimalnu prednost koju je stekao u 12. minutu – a onda je nekadašnji ofanzivac Borca stupio na scenu! Ušao je u igru na početku drugog poluvremena, već u 51. minutu izborio penal koji je u pogodak pretvorio Isuf Makalu, dok je četiri minuta kasnije asistirao Ukasu Mendiju.

Poslije ovog trijumfa, šestog u sezoni na deset utakmica, Univerzitatea Kluž je na petoj poziciji, uz pet bodova zaostatka za vodećim Dinamom iz Bukurešta. Sa druge strane, ČFR Kluž je osmi sa 13 bodova.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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