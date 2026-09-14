Univerzitatea odbila 2 miliona za Lukića, Jovu sada sele u Indoneziju!

Rumunski mediji tvrde da bi Jovo Lukić mogao da završi u klubu za koji nastup Luka Menalo.

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Jovo Lukić tokom ovog ljeta bio je jedan od najtraženijih igrača (bar) kada je u pitanju rumunski fudbal, ali je bivši igrač Borca ipak ostao u Univerzitatei Kluž.

Za najboljeg strijelca rumunske Superlige u prošloj sezoni bilo je mnogo zainteresovanih, a Univerzitatea Kluž je prema pisanju rumunskih medija odbila ponudu Điđija Bekalija od dva miliona evr aza transfer u FCSB.

Iako je prelazni rok u Rumuniji završen i dalje se spekuliše o transferu reprezentativca BIH, a sada su mu pronašli novu destinaciju.

Rumunski sportski portal “GSP” piše da je za Lukića zainteresovan indonežanski Persib Bandung.

Trostruki uzastopni prvak Indonezije navodno je spreman da izdvoji pozamašnu sumu za bh. napadača koji je bljesnuo i na Svjetskom prvenstvu pogotkom protiv Kanade, ali se ne navodi o kojoj cifri je riječ.

Ukoliko se odluči na transfer u ovu azijsku zemlju Lukić bi se priključio bivšem igraču Sarajeva Luki Menalu.

Sam Lukić nedavno je komentarisao glasine o njegovom transferu, ali bez pretjeranog uzbuđenja.

"Ne razmišljam o transferu. Ako se desi, desiće se. Ne mogu ništa promijeniti. Ako klub odluči da me ne proda, ne mogu ništa učiniti. Poštujem svaku odluku koju klub donese", rekao je Lukić.

Bivši napadač Borca odlično je počeo i novu sezonu in a četiri prvenstvene utkamice postigao dva gola, uz još dva pogotka na isto toliko utakmica kvalifikacija za Konferencijsku ligu.