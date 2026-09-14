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Albert Rijera prozvao srpske timove: "Neka igraju uvijek kao protiv Crvene zvezde"

Albert Rijera prozvao srpske timove: "Neka igraju uvijek kao protiv Crvene zvezde"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Albert Rijera se oglasio poslije pobjede protiv ekipe IMT-a i objasnio šta je primijetio u srpskom fudbalu.

rijera nadam se da ce protiv drugih igrati kao protiv zvezde Izvor: Printscreen/YouTube/FK Crvena zvezda

Crvena zvezda je upisala novu pobjedu u Superligi Srbije pošto je savladala IMT. Gol vrijedan tri boda postigao je Vasilije Kostov i tako donio veliko slavlje crveno-bijelima. Poslije meča je kratku izjavu za klupsku televiziju dao trener Albert Rijera.

"Pobjeda je najvažnija, uz sačuvanu mrežu", rekao je Rijera.

Ove nedjelje će crveno-bijeli ponovo igrati dva meča, da nadoknade zaostalu utakmicu. Prvo na gostovanju Železničaru (17. septembar), pa onda dočekuje Radnički iz Niša u Beogradu (20. septembar).

"Volio bih da svi protivnici protiv drugih ekipa igraju kao protiv nas - izuzetno snažno i jako. Razumijem to, jer mi posebno motivišemo protivnike, ali se nadam da će u nastavku takmičenja svi timovi pružati jednako snažan otpor i na drugim mečevima", zaključio je Rijera.

Jedini gol na meču IMT - Crvena zvezda u 9. kolu Superlige.
Izvor: YouTube/Arena sport TV

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Ivanić dao gol, pa otrčao do Kataija: Rijera morao da čeka pozdrav sa kapitenom
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

FK Crvena zvezda Albert Rijera

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