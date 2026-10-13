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Jovo Lukić asistirao u porazu Univerzitatee Kluž od Rapida: "Možda odem, možda i ostanem! Ne predviđam budućnost"

Jovo Lukić asistirao u porazu Univerzitatee Kluž od Rapida: "Možda odem, možda i ostanem! Ne predviđam budućnost"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Napadač Univerzitatee iz Kluža i reprezentacije Bosne i Hercegovine Jovo Lukić sumirao je utiske nakon turbulentnog meča protiv Rapida koji je završen pobjedom gostiju rezultatom 4:3.

Jovo Lukić asistirao u porazu Univerzitatee Kluž od Rapida Izvor: Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Centarfor "zmajeva" bio je u centru pažnje ne samo zbog dešavanja na terenu, gdje je zabilježio asistenciju, već i zbog otvorenog govora o svojoj budućnosti u klubu.

Osvrnuvši se na samu utakmicu i spornu situaciju u kaznenom prostoru rivala kada je fudbaler Rapida, Sinjan igrao rukom, Lukić nije krio razočaranje suđenjem.

"Bila je to prelijepa utakmica za gledanje, bilo je mnogo šansi i golova. Zaslužili smo barem bod, ali šta drugo možemo učiniti. Rekao sam sudiji za igranje rukom, a on mi je dao žuti karton. Ne razumijem, nisam ništa loše uradio, jasnio sam vidio kako ga je lopta pogodila u ruku", rekao je Lukić, a prenijeli rumunski mediji.

Pored samog meča na "Kluž Areni", napadač BiH se dotakao i sve glasnijih spekulacija o odlasku iz rumunske Superlige tokom predstojećeg zimskog prelaznog roka.

"Ne znam hoću li i dalje biti ovdje na zimu, ne mogu predvidjeti budućnost. Vidjećemo šta će se desiti - možda ću otići, možda ću ostati. Moja želja je da i ja i klub budemo zadovoljni. Ako se postigne dogovor koji svima odgovara, ne bi bio problem da odem", zaključio je Lukić.

(MONDO)

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