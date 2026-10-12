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Jovo Lukić ide kod Novaka Đokovića?!

Jovo Lukić ide kod Novaka Đokovića?!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Fudbalski klub Le Man, čiji je jedan od vlasnika i Novak Đoković, na listi želja ima momka rođenog u Šapcu, a koji nosi dres Bosne i Hercegovine.

Jovo Lukić ide u Le Man Izvor: EPA/JESSICA LEE, EPA/EDUARDO LIMA

Reprezentativac Bosne i Hercegovine, inače rođen u Šapcu, Jovo Lukić uskoro bi mogao da postane fudbaler Le Mana. Fudbalski klub čiji je suvlasnik najbolji teniser svih vremena Novak Đoković na listu želja stavio je momka koji je ovog ljeta bio heroj "zmajeva" na Mundijalu.

Gol Lukića protiv Kanade proslavio je momka koji je nosio dresove Sloge, Krupe, Borca iz Banjaluke, Krajove i Kluža. Plan je da fudbaler rođen u Šapcu već tokom zimskog prelaznog roka stigne u Francusku. S obzirom na to da pruža sjajne rezultate u Univerzitatei, a posebno poslije izdanja na Svjetskom prvenstvu, potražnja je porasla, a sad se čini da bi uskoro mogao da zaigra i u Ligi 1.

Ipak, Lukić ima važeći ugovor sa rumunskim timom i to do 2029, pa će pregovori biti teški, to je već sad jasno. Iz Kluža neće tek tako pustiti najboljeg igrača u timu da napusti ekipu usred sezone. Navodno, cifra na koju bi pristali da fudbaler iz Šapca krene put Francuske jeste pet miliona evra, što je ujedno i cifra koja bi Le Manu odgovarala, s obzirom na to kakve ambicije ovaj tim ima.

Jovo Lukić je u dosadašnjem toku sezone na 10 mečeva postigao četiri gola i imao je tri asistencije.

Le Man trenutno zauzima 14. mjesto u Ligi 1 i ima šest bodova - jednu pobjedu, tri remija i dva poraza. Ne nalazi se daleko od zone za opstanak, pa je jasno da će tim morati da poradi u narednom periodu na pojačanjima.

Novak Đoković je suvlasnik Le Mana

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković postao je prošle godine suvlasnik francuskog fudbalskog kluba Le Man, a spisak sportista koji su zajedno sa njim u toj priči nije mali. Za početak, vidjeli smo da je Đoković "ušao u posao" sa Felipeom Masom i Kevinom Magnusenom, vozačima Formule 1, a pridružio im se i Tibo Kurtoa.

Jedan od najboljih golmana svijeta, šampion Evrope sa Real Madridom, zvanično je tako "ušao" u projekat ambicioznog francuskog drugoligaša s kojim želi da se ove sezone vrati na veliku scenu. Osim njih, vrijedi istaći i da je Jorgos Frangulis, vlasnik brenda "OakBerry" i vjerenik Arine Sabalenke, takođe dio ovog projekta.

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Tagovi

Jovo Lukić Le Man fudbal Tenis transferi Novak Đoković

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