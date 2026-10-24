Jovo počeo i završio posao za Kluž: Het-trik Lukića na gostovanju Korvinulu!

Bivši igrač Borca Jovo Lukić sjajno je započeo i novu sezonu u Rumuniji.
Tamo gdje je stao prošle sezone, kada je bio najbolji strijelac i igrač rumunskog prvenstva Jovo Lukić je nastavio i ove godine.
Bivši napadač Borca u petak uveče sam je završio posao za Univerzitetu Kluž na gostovanju Korvinulu.
Ovaj meč odigran je u Aradu, a Lukić je doveo svoju ekipi u vođstvo već u četvrtom minutu.
Mreže su mirovale do posljednjih deset minuta, a onda je Lukić još dva puta zatresao mrežu.
Prvo je odlično povukao loptu u kontri i sam sve završio, a treći gol dao je rutinskim pogotkom glavom poslije centaršuta u 90. minutu.
Lukić je tako stigao do učinka od šest golova u novoj sezoni, odnosno ima samo gol manje od Andreja Dumitera iz Botosanija i Simona Elisora iz Univerzitatee Krajove. Treba dodati da je za razliku od njih Lukić upisao i tri asistencije.