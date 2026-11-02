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Jovo Lukić još jednom odlučio meč: Pala je i Steaua

Jovo Lukić još jednom odlučio meč: Pala je i Steaua

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Bh. napadač nastavio seriju golova u Rumuniji.

Jovo Lukić dao gol za pobjedu protiv Steaue Izvor: Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jovo Lukić ponovo je čovjek odluke! Njegova Univerzitatea iz Kluža minimalnim rezultatom savladala je FCSB (nekadašnja Steaua), a jedini gol postigao je bh. napadač u 76. minutu.

Pogledajte jedini gol sa derbija 14. kola rumunske Superlige:

Lukić je stigao do sedmog gola u sezoni, a na listi strijelaca ispred njega je samo Simon Elisor, napadač Univerzitatee iz Krajove.

Kluž sada ima 25 bodova, osam manje od lidera Dinama iz Bukurešta.

Pogledajte sve najzanimljivije detalje sa meča u Klužu:

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Tagovi

Jovo Lukić Univerzitatea Kluž Steaua (FCSB) Rumunija

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