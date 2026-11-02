Jovo Lukić još jednom odlučio meč: Pala je i Steaua

Bh. napadač nastavio seriju golova u Rumuniji.

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Jovo Lukić ponovo je čovjek odluke! Njegova Univerzitatea iz Kluža minimalnim rezultatom savladala je FCSB (nekadašnja Steaua), a jedini gol postigao je bh. napadač u 76. minutu.

Pogledajte jedini gol sa derbija 14. kola rumunske Superlige:

Romanian Superiga - Round 14/ "U" Cluj vs. FCSB 1-0/ GOAL FOR "U"! Who else could it be but... JOVO "DIABOLIC" LUKIC! https://t.co/Ro7Um1IVcg — codin jean samoila (@codin69809)November 2, 2026

Lukić je stigao do sedmog gola u sezoni, a na listi strijelaca ispred njega je samo Simon Elisor, napadač Univerzitatee iz Krajove.

Kluž sada ima 25 bodova, osam manje od lidera Dinama iz Bukurešta.

Pogledajte sve najzanimljivije detalje sa meča u Klužu: