Košarkaši iz Republike Srpske na turniru u Kini

Autor Dragan Šutvić
0

Turnir se održava od 25. do 27. septembra.

KSRS KS RS Košarkaški savez RS Košarkaški savez Republike Srpske Izvor: Promo/KSRS

Košarkaška selekcija Republike Srpske do 19 godina boraviće od 22. do 28. septembra u Kini gdje će učestvovati na prestižnom međunarodnom turniru "Sichuan Three Major Ball Games City League (Basketball) International Challenge".

Sam turnir će se održati od 25. do 27. septembra 2025. godine u gradu Nejiang, u provinciji Sičuan, ističu iz Košarkaškog saveza Republike Srpske.

"Naši mladi košarkaši će imati priliku da odmjere snage sa kvalitetnim protivnicima, steknu dragocjeno iskustvo i dostojno predstave Republiku Srpsku i naš Savez. Domaćin turnira je Sičuanska košarkaška asocijacija, koja je uputila zvaničnu potvrdu učešća našem Savezu. Ovo je još jedan korak u kontinuitetu saradnje i razvoja međunarodnih košarkaških odnosa Košarkaškog saveza Republike Srpske, kao i u afirmaciji mladih košarkaša na svjetskoj sceni", navedeno je iz KS RS.

(mondo.ba)

