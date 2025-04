Partizan za njega odbio milione, sada je slomio nogu: Krici Ibrahima Zubairua zaledili sve na stadionu

Krilni napadač Partizana Ibrahim Zubairu doživio je prelom lijeve noge na utakmici u Kragujevcu protiv Radničkog 1923.

Fudbaler Partizana Ibrahim Zubairu (20) doživio je jeziv prelom noge na gostovanju u Kragujevcu protiv Radničkog 1923 u meču 30. kolu Superlige Srbije. Napadač Radničkog Bevis našao se u jednom momentu u kaznenom prostoru Partizana, golman crno-bijelih Aleksandar Jovanović krenuo je na tu loptu, a Bevis je nenamjerno pao na lijevu nogu Zubairua koji se nalazio ispred njega u tom momentu.

Čuli su se glasni urlici, ali nije odmah bilo jasno o čemu se radi, međutim, nakon toga stigla je informacija da je Zubairu doživio prelom noge. Zubairua, koji je u Partizan stigao u junu 2024. godine iz redova Jedinstva sa Uba, po svemu sudeći čeka duga pauza.

Ko je Ibrahim Zubairu?

Zubairu je rođen 2. juna 2004. godine u gradu Kumasi u Gani, a nakon omladinskog staža u klubu Barselona Bejbis, Zubairu je 2020. godine debitovao za King Faisal, lokalni klub iz svoje zemlje. Za dve sezone u ovom timu postigao je 14 golova na 47 mečeva, da bi u ljeto 2022. prešao na Ub potpisavši za Jedinstvo.

Imao je Zubairu zapažene partije u Prvoj ligi Srbije, a u dresu Jedinstva upisao 59 utakmica na kojima je postigao 20 golova. To je bila preporuka upravi Partizana ga pred start sezone 2024/2025 dovede u Humsku. Crno-bijeli su na ime tog transfera Jedinstvu platili 500.000 evra i potpisali Zubairua na četiri godine. Mladi fudbaler je prvi gol za "parni valjak" postigao 15. septembra prošle godine u porazu crno-bijelih od OFK Beograda 3:2.

Povratkom Sava Miloševića na klupu Partizana u krajem septembra 2024. godine Zubairu je stekao punu afirmaciju u Humskoj i postao najubojitiji član napada Partizana, a u dosadašnjem mandatu u Humskoj, Zubairu je na 32 utakmice postigao 11 golova i dodao četiri asistencije. Na nedavno 175. vječitom derbiju odigranom na stadionu "Rajko Mitić", Zubairu je postigao prvi gol za Partizan u remiju protiv Crvene zvezde - 3:3. Zubairu je za selekciju Gane do 20 godina do sada upisao četiri nastupa i postigao jedan gol, a imao je i dva odigrana meča za uzrast do 23 godine.

Povreda Zubairua koja kvari transfer planove Partizana

Mladi fudbaler iz Gane je zimus bio na meti Fejnorda, ali je klub iz Humske prema pisanju portala "Sports boom" odbio ponudu od tri miliona evra. Procijenili su u Partizanu da od potencijalnog transfera krilnog napadača mogu da zarade daleko više, naročito u momentu kada je klubu novac preko potreban.

Crno-bijeli su se nakon dve sezone u kojoj su bili bez priliva novca od igranja u evropski takmičenjima, našli u teškoj finansijskoj situaciji, a Zubairu je od strane uprave procijenjen kao strateški plan kluba za budućnost. Ipak, teška povreda koju je Zubairu doživio u nedjelju popodne, značajno kvari ambicije kluba iz Humske, pošto je mladi as iz Gane u ovom momentu najznačanije što crno-bijeli imaju u svom igračkom pogonu. Čelni ljudi "parnog valjka" moraće da pronađu novu ideju i strategiju pred letnji prelazni rok koji je od ključne važnosti za perspektivu kluba.

