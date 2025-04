Alkaraz prolazio kroz dramu zbog Sinera: "Svaki put me to pitate, dotakao sam dno"

Iako je Janik Siner suspendovan zbog dopinga, zapravo je njegov rival Karlos Alkaraz prolazio kroz veću dramu jer su ga svakodnevno pritiskali da mu "otme" prvo mjesto. To ga je slomilo i dotakao je dno.

Karlos Alkaraz ima samo 21 godinu i već sijaset velikih rezultata iza sebe. Ima već četiri grend slema, dok je prošle nedjelje došao i do svog šestog mastersa u karijeri - osvojivši Monte Karlo. Pao mu je "kamen sa srca" jer je igrao slabo u 2025. godini, posebno na turneji u Sjedinjenim Američkim Državama.

Vidjeli smo kako ga je neočekivano Džek Drejper pobijedio u polufinalu Indijan Velsa, potom David Gofan na startu Majamija, što mu je jako teško palo i sada je prvi put odlučio da progovori o tome. Na pitanje novinara "Marke" da li može da se kaže da je u Majamiju "dotakao dno", Alkaraz je odgovorio potvrdno: "Pa, može se reći da je bilo tako.... Teško mi je bilo da izađem pred novinare, nisam ni znao šta da kažem. Može se reći da sam dotakao dno", rekao je Španac.

Istakao je da je imao velike probleme zbog pritiska koji je sam sebi nabio, a nisu mu pomogli ni mediji. Od kada je suspendovan Janik Siner, svakodnevno se pričalo o tome da Alkaraz i Zverev imaju šansu da ga preteknu, a potom su obojica upala u veliku krizu rezultata iz koje se jedan izvukao. Drugi još nije.

"Na svakoj konferenciji za medije su mi to bar jednom spomenuli. Mislim da su i meni i Zverevu, poslije svakog meča, baš na svakoj konferenciji za medije postavljali to pitanje - da Siner nije tu i da imamo priliku da dođemo do prvog mjesta. Naravno da je normalno da pitaju, ali na kraju je do tebe kako ćeš to da prihvatiš i kako će da te pogodi što ti to stalno stoji u glavi", rekao je Karlitos i dodao:

"Ja sam pokušavao da ne obraćam pažnju, ali me je emotivno, svjesno ili nesvjesno, pogađalo jer sam želio da napravim dobre rezultate kako bih stigao do toga. Naučio sam da se fokusiram na ono što je zaista bitno i da idem ka tome. A plasman na ATP listi, trenutno, nije ono što mi je najvažnije".

Kako je istakao Alkaraz, za njega je najvažnije da pobjeđuje i da mora sebe nekada da podsjeti da ima samo 21 godinu, pošto i sam nekada zaboravi i sebi nabije pritisak da mora da bude još bolji

