Alkarazu namjestili žrijeb u Barseloni: Objavili imena protivnika, pa sve promijenili dan kasnije

Carlos Alcaraz with *10* big titles before turning 22:



2022 Miami

2022 Madrid

2022 US Open

2023 Indian Wells

2023 Madrid

2023 Wimbledon

2024 Indian Wells

2024 Roland-Garros

2024 Wimbledon

2025 Monte-Carlo



Generational.pic.twitter.com/oK0xNjfFhj