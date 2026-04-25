WhatsApp konačno dobija funkciju koju Messenger ima godinama: Evo kako ćemo koristiti "balončiće"

WhatsApp konačno dobija funkciju koju Messenger ima godinama: Evo kako ćemo koristiti "balončiće"

Autor Dragana Božić Izvor Smartlife
0

Popularna platforma konačno uvodi "balončiće" koji su godinama bili zaštitni znak Messengera.

Whatsapp dobija funkciju balončića Izvor: Desintegrator / Shutterstock.com

WhatsApp je počeo da testira funkciju koja će drastično promijeniti način na koji koristimo aplikaciju na Android telefonima. U pitanju su "balončići" (Notification Bubbles), opcija koju korisnici Facebook Messenger-a poznaju i vole godinama.

Iako je Android podržava ovu tehnologiju još od verzije 10, WhatsApp je tek sada odlučio da je integriše u svoj sistem.

Kako balončići funkcionišu u praksi?

Kada dobijete poruku, na ekranu će se pojaviti lebdeći krug sa slikom vašeg kontakta ili grupe, bez obzira na to šta trenutno radite na telefonu. Bilo da gledate video na YouTube-u ili skrolujete kroz vijesti, više nećete morati da napuštate tu aplikaciju da biste odgovorili na poruku.

Izvor: WaBetaInfo

Klikom na "balončić" otvara se kompaktna verzija četa. Iz ovog mini-prozora možete pročitati poruku i poslati odgovor u sekundi, a zatim se odmah vratiti onome što ste radili.

Ova funkcija je pravi spas za one koji se dopisuju sa više ljudi istovremeno. Umjesto stalnog "ulaska i izlaska" iz WhatsApp-a, sada možete imati nekoliko aktivnih razgovora na samom ekranu, dok u pozadini normalno koristite bilo koju drugu aplikaciju.

Funkciju je prvi primijetio tim sa portala WABetaInfo, koji navodi da je opcija trenutno u fazi testiranja.

Još uvijek nije zvanično potvrđeno kada će "balončići" postati dostupni svim korisnicima, ali se očekuje da će se prvo pojaviti u beta verziji aplikacije prije nego što stignu na sve Android telefone.

(Smartlife/Mondo)

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

