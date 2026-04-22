Laktaši ponovo u znaku stripa: Regionalni autori i bogat program za sve generacije

JU "Centar za kulturu i obrazovanje" iz Laktaša i ove godine organizuje tradicionalni "Salon stripa", koji će biti održan po 18. put.

Salon stripa u Laktašima već godinama predstavlja značajan događaj na kulturnoj sceni, okupljajući autore, izdavače i zaljubljenike u strip iz cijelog regiona.

Tokom dva dana, 24. i 25. aprila, posjetici na "XVIII Salonu stripa Laktaši 2026" imaće priliku da posjete izložbu radova nastalih na prošlogodišnjem Salonu, a biće organizovana i strip-radionica sa najpoznatijim autorima sa naših prostora. Radionice su otvorene za sve zainteresovane, bez obzira na uzrast, a biće organizovane oba dana u terminu od 12 do 20 časova.

Kao i svake godine, program obuhvata i berzu stripova, uz učešće izdavačkih kuća "Colosseum" i "Deveta dimenzija" iz Banjaluke i "Golconda" iz Beograda.

"Program je standardan, nismo mijenjali šemu iz prethodnih godina. Gosti su uglavnom iz BiH, uz Mirka Čolaka, Marka Stojanovića i Vladimira Popova iz Srbije. Ipak, meni je zapravo bitnije da dođu djeca i ostali koji su zainteresovani da crtaju i druže se sa nama, jer to je jedna od poenti samog Salona", rekao je za MONDO organizator Salona Milorad Vicanović - Maza.

Od autora iz BiH, tu su: Borislav Maljenović, Zdravko Knežević, Filip Andronik, Midhat Kapetanović, Zdravko Cvjetković, Besi Maglić, Osman Hajdarević, Miralem Brkić i Senad Mavrić.

Svečano otvaranje planirano je za petak, 24. aprila, u 19 časova u galeriji Centra, čime će zvanično početi dvodnevni program ispunjen sadržajima za sve generacije.