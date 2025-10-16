Dugovječnost raste, ali mladi u riziku: Novi izazovi za zdravstvo u 21. vijeku

Prema globalnim istraživanjima sprovedenim od strane naučnika sa Instituta za metriku i evaluaciju (IHME) pri Medicinskoj školi Univerziteta Vašington, postoje i dobre i loše vijesti.

Iako je prosječan životni vijek porastao za 20 godina od 1950. godine, a smrtnost je smanjena u svih 204 istraživane zemlje, pojavili su se novi zdravstveni izazovi. Oni se odnose na porast broja smrtnih slučajeva među mladima.

Prosječan životni vijek vraća se na nivo prije pandemije

U naučnom časopisu "The Lancet" objavljeni su rezultati istraživanja prema kojima je prosječan životni vijek produžen. Žene sada žive u prosjeku 76,3 godine, a muškarci 71,5 godine (podaci za 2023. godinu). To znači povratak na nivo prije pandemije korona virusa, koja je u svom vrhuncu bila glavni uzrok smrtnih slučajeva u svijetu.

U 2023. godini korona virus je pao na 20. mjesto među najčešćim uzrocima smrti, dok su srčane bolesti i moždani udar ponovo zauzeli prvo mjesto.

Infektivne bolesti ustupaju mjesto hroničnim oboljenjima

Stručnjaci IHME-a primijetili su značajan pad broja smrtnih slučajeva od infektivnih bolesti, kao što je tuberkuloza. Trenutno, hronična oboljenja odgovorna su za dvije trećine globalne smrtnosti. Iako je od 1990. godine smanjen broj smrtnih slučajeva od srčanih bolesti i moždanih udara, povećali su se pokazatelji smrtnosti povezani sa dijabetesom, hroničnom bolešću bubrega i Alchajmerovom bolešću.

Dr Kristofer Mari, direktor IHME-a, citiran od strane CNN Health-a, naglašava da starenje populacije i promjena faktora rizika za zdravlje predstavljaju nove izazove za zdravstvene sisteme.

"Ovo je alarmantni signal za vlade i lidere zdravstvene zaštite da djeluju brzo i strateški", upozorava.

Najveće zdravstvene prijetnje - gojaznost, dijabetes i zagađenje životne sredine

Prema istraživanjima IHME-a, gotovo polovina bolesti može da se spriječi eliminisanjem promjenljivih faktora rizika. Najvažniji među njima su:

visok krvni pritisak,

pušenje,

visok nivo holesterola,

dijabetes i

gojaznost.

U periodu od 2010. do 2023. godine, opterećenje bolestima povezanim sa visokim indeksom tjelesne mase (BMI) poraslo je za 11 odsto, a sa visokim nivoom šećera u krvi za 6 odsto. Nisu zanemarljivi ni faktori životne sredine, kao što su zagađenje vazduha česticama ili izloženost olovu.

Mentalno zdravlje i mladi odrasli u krizi

Jedan od najzabrinjavajućih trendova je porast broja smrtnih slučajeva među mladim odraslim osobama i adolescentima. U Sjevernoj Americi sa visokim prihodima broj smrtnih slučajeva u starosnoj grupi od 20 do 39 godina porastao je u posljednjoj deceniji, uglavnom zbog samoubistava, predoziranja narkoticima i prekomjernog konzumiranja alkohola.

Mentalno zdravlje takođe igra sve veću ulogu u globalnoj smrtnosti. Opterećenje povezano sa anksioznošću i depresijom stalno raste, što zahtijeva hitne akcije kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou.

Zdravstvene nejednakosti i dalje izazov za svijet

Očekivani životni vijek značajno se razlikuje u zavisnosti od regiona. U zemljama sa visokim prihodima iznosi u prosjeku 83 godine, dok je u drugim samo 62 godine. Nedostatak gvožđa, neuhranjenost i nedostatak pristupa čistoj vodi i odgovarajućim sanitarnim uslovima i dalje su glavne prijetnje među djecom uzrasta od 5 do 14 godina u najsiromašnijim regionima svijeta.

"Zemlje sa niskim prihodima zavise od globalnih zdravstvenih fondova koji obezbjeđuju osnovnu zdravstvenu zaštitu, lijekove i vakcine. Bez toga, jaz između regiona će se povećavati", kaže profesorka Emanuel Gakidu, koautorka istraživanja, takođe citirana od strane CNN Health-a.

Nova istraživanja IHME-a jasna su poruka da globalni zdravstveni sistemi moraju da se prilagode promjenljivim potrebama. Posebnu pažnju treba posvetiti mladim odraslim osobama i adolescentima koji postaju sve više izloženi različitim zdravstvenim prijetnjama. Bez odgovarajućih akcija rizikujemo gubitak napretka koji je postignut u posljednjim decenijama.

