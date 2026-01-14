logo
Automobilski gigant predstavio novi logo: Dvije ispružene ruke najavljuju eru novih vozila (Foto)

Automobilski gigant predstavio novi logo: Dvije ispružene ruke najavljuju eru novih vozila (Foto)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Honda je predstavila osvježeni H znak koji će krasiti buduće električne i hibridne modele. Novi logo simbolizuje prelaz kompanije ka elektrifikaciji, tehnološkom napretku i fokusu na korisnike širom svijeta.

Honda predstavila novi logo Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Honda je predstavila osvježeni H znak koji će postati zvanični simbol poslovanja u auto industriji. Promjena nije samo estetska. Ona najavljuje strateški zaokret kompanije ka elektrifikaciji i inteligentnim tehnologijama.

Novi znak će se prvi put pojaviti na narednoj generaciji vozila od 2027. godine, a potom postepeno biti uveden i u druge dijelove poslovanja, uključujući dilerstva i motorsport aktivnosti.

Honda je predstavila osveženi H znak
Izvor: Honda

Šta znači promjena znaka

Promjena logotipa obično je marketinški potez. U ovom slučaju, ona ima jasniju funkciju. H znak sada simbolizuje prelaz iz ere motora sa unutrašnjim sagorijevanjem ka svijetu električnih i velikih hibridnih vozila (EV i HEV). Honda time šalje poruku kupcima i partnerima: kompanija ne mijenja samo pogon, već i vrijednosti koje želi da komunicira - praktičnost, dostupnost i tehnološki napredak.

Primjena na električne i hibridne modele

Novi znak će prvo krasiti next‑gen modele, uključujući Honda 0 Series. To nije slučajan izbor. Postavljanje znaka na EV i ključne HEV modele jasno povezuje brend sa budućom ponudom.

Time Honda:

  • označava svoje vodeće proizvode u tranziciji;
  • stvara vizuelnu distinkciju između generacija vozila;
  • olakšava komunikaciju vrijednosti kupcima koji traže električna rješenja.

Ovakav pristup pomaže i u segmentaciji portfolija: kupci će odmah prepoznati modele koji nose novu filozofiju dizajna i tehnologije.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dizajn i simbolika: dvije ispružene ruke

Novi H znak predstavlja dvije ispružene ruke. To je jednostavan, ali snažan simbol. Ruke sugerišu pomoć, proširenje mogućnosti i fokus na ljude. U praksi, simbolika se prevodi u obećanje: Honda želi da proširi mogućnosti mobilnosti i da odgovori na potrebe korisnika širom svieta. Dizajn je minimalistički i prilagodljiv, što ga čini pogodnim za različite primjene - od haube automobila do digitalnih komunikacija i brendiranja u servisima.

Poslovni i tržišni efej

Promjena znaka nije samo vizuelna. Ona ima nekoliko praktičnih implikacija:

  • Brendiranje dilerstava: uniforman identitet u salonima olakšava prepoznavanje novih tehnologija i podiže povjerenje kupaca.
  • Marketing i komunikacija: novi znak služi kao centralna tačka kampanja koje promovišu elektrifikaciju i pametne sisteme.
  • Motorsport: prisustvo znaka u trkačkim aktivnostima povezuje performanse sa tehnološkim napretkom i testiranjem rješenja u ekstremnim uslovima.

Ove promjene mogu ubrzati prihvatanje EV i HEV modela kod konzervativnijih kupaca. Jasna vizuelna poruka pomaže u smanjenju konfuzije oko toga šta Honda danas predstavlja.

Novi H znak nije puka kozmetika. On je strateški alat koji Honda koristi da jasno pozicionira automobile u eri elektrifikacije. Simbolika dvije ispružene ruke naglašava fokus na ljude i proširenje mobilnosti. Uspjeh ove promjene zavisiće od toga koliko će brzo i dosljedno Honda isporučiti tehnologije i iskustva koja znak obećava. Kada to uradi, znak će postati prepoznatljiv pečat nove generacije Hondinih vozila.

(Automotoshow.rs/Mondo)

Tagovi

honda logo automobili

