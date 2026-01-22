U Banjaluci viđen Tesla Cybertruck: Ko može da ga priušti i vrijedi li tih para (FOTO)

Pojava Teslinog Cybertrucka na ulicama Banjaluke privukla je pažnju prolaznika, ali i otvorila pitanje – šta zapravo nudi ovaj neobični električni pick-up i kome je namijenjen?

Izvor: X/@LeGrand_Vizir

Jedan korisnik društvene mreže X iz Banjaluke podijelio je fotografiju Teslinog "sajbertraka", uslikanu na parkingu kod banjalučke Tržnice. Ovaj automobil privukao je pažnju prolaznika, koji su ga obilazili, fotografisali i izbliza zagledali. Vozilo ima poljske registarske tablice, a zanimljivo je da ga zvanično nema na evropskom tržištu.

Iako izgleda futuristički i drugačije od svega što se trenutno vozi evropskim cestama, Cybertruck je vozilo koje sa sobom nosi i niz kompromisa.

Tesla Cybertruck dolazi u više verzija, a snažnije varijante imaju dva ili tri elektromotora, pogon na sva četiri točka i ubrzanje do 100 km/h za manje od tri sekunde. Deklarisani domet, u zavisnosti od verzije, ide do oko 800 kilometara, dok nosivost prelazi 1,5 tona. Tehnički gledano, riječ je o vrlo sposobnom vozilu, naročito kada je riječ o vuči i terenskim mogućnostima.

Ono po čemu se Cybertruck najviše razlikuje od konkurencije jeste karoserija od nehrđajućeg čelika i krajnje minimalistički dizajn. Za jedne je to hrabar iskorak, za druge estetski promašaj. Unutrašnjost je tipična za Teslu – bez klasičnih komandi, s velikim centralnim ekranom i oslanjanjem na softver.

Izvor: Shutterstock

Na evropskom tržištu, Cybertruck zasad nema zvaničnu prodaju, ali se putem individualnog uvoza cijene kreću između 120.000 i 150.000 evra. To ga čini dostupnim tek uskom krugu kupaca, uglavnom kao statusni simbol, a ne kao praktično vozilo za svakodnevnu upotrebu.

Razlozi zbog kojih Cybertruck možda i nije dobar izbor za naše uslove su brojni: velike dimenzije neprilagođene gradskim ulicama, upitna homologacija, te činjenica da je servisna i infrastrukturna podrška u regionu ograničena. Uz to, kvalitet završne obrade kod Tesle često je predmet kritika.

Cybertruck u Banjaluci više je zanimljiv prizor nego realna alternativa klasičnim vozilima – automobil koji pokazuje šta je tehnički moguće, ali i koliko je granica između inovacije i pretjerivanja tanka.