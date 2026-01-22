logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U Banjaluci viđen Tesla Cybertruck: Ko može da ga priušti i vrijedi li tih para (FOTO) 1

U Banjaluci viđen Tesla Cybertruck: Ko može da ga priušti i vrijedi li tih para (FOTO)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
1

Pojava Teslinog Cybertrucka na ulicama Banjaluke privukla je pažnju prolaznika, ali i otvorila pitanje – šta zapravo nudi ovaj neobični električni pick-up i kome je namijenjen?

U Banjaluci viđen Tesla Cybertruck Izvor: X/@LeGrand_Vizir

Jedan korisnik društvene mreže X iz Banjaluke podijelio je fotografiju Teslinog "sajbertraka", uslikanu na parkingu kod banjalučke Tržnice. Ovaj automobil privukao je pažnju prolaznika, koji su ga obilazili, fotografisali i izbliza zagledali. Vozilo ima poljske registarske tablice, a zanimljivo je da ga zvanično nema na evropskom tržištu.  

Iako izgleda futuristički i drugačije od svega što se trenutno vozi evropskim cestama, Cybertruck je vozilo koje sa sobom nosi i niz kompromisa.

Tesla Cybertruck dolazi u više verzija, a snažnije varijante imaju dva ili tri elektromotora, pogon na sva četiri točka i ubrzanje do 100 km/h za manje od tri sekunde. Deklarisani domet, u zavisnosti od verzije, ide do oko 800 kilometara, dok nosivost prelazi 1,5 tona. Tehnički gledano, riječ je o vrlo sposobnom vozilu, naročito kada je riječ o vuči i terenskim mogućnostima.

Ono po čemu se Cybertruck najviše razlikuje od konkurencije jeste karoserija od nehrđajućeg čelika i krajnje minimalistički dizajn. Za jedne je to hrabar iskorak, za druge estetski promašaj. Unutrašnjost je tipična za Teslu – bez klasičnih komandi, s velikim centralnim ekranom i oslanjanjem na softver.

Izvor: Shutterstock

Na evropskom tržištu, Cybertruck zasad nema zvaničnu prodaju, ali se putem individualnog uvoza cijene kreću između 120.000 i 150.000 evra. To ga čini dostupnim tek uskom krugu kupaca, uglavnom kao statusni simbol, a ne kao praktično vozilo za svakodnevnu upotrebu.

Razlozi zbog kojih Cybertruck možda i nije dobar izbor za naše uslove su brojni: velike dimenzije neprilagođene gradskim ulicama, upitna homologacija, te činjenica da je servisna i infrastrukturna podrška u regionu ograničena. Uz to, kvalitet završne obrade kod Tesle često je predmet kritika.

Cybertruck u Banjaluci više je zanimljiv prizor nego realna alternativa klasičnim vozilima – automobil koji pokazuje šta je tehnički moguće, ali i koliko je granica između inovacije i pretjerivanja tanka.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tesla cybertruck Banjaluka električni automobili

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Hehehe

Ja ovaj kontejner ne bi vozio da mi neko plati. Parkiraj ga gdje inace stoje kontejneri pa ces vidjeti kad narod krene da trazi otvor kroz koji se ubacuje smece u novi kontejner:-)

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA