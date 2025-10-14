logo
Kako da vaše hrizanteme prežive zimu: Vodič za njegu otpornih jesenjih ljepotica

Izvor mondo.ba Izvor mondo.rs
0

Hrizanteme su poznate kao izdržljive jesenje biljke – cvjetovi koji prkose hladnoći i unose boju u baštu kada većina drugog cvijeća već polako nestaje. Ali njihova otpornost na mraz nije univerzalna.

Kako da zaštitite hrizanteme tokom zime Izvor: Shutterstock

Sve zavisi od sorte, vremena sadnje i brzine kojom reagujete kada temperature naglo padnu. Nekada će hladnoća samo oštetiti cvjetove, ali ako se ne reaguje na vrijeme, može doći do oštećenja korijena – što znači da biljka neće preživjeti zimu.

Blagi mrazevi mogu nanijeti manju štetu cvjetovima, a dobro ukorijenjene hrizanteme mogu izdržati temperature ispod nule – ali samo kratkotrajno. Prava opasnost dolazi kada mraz potraje toliko da prodre do korena. Ako su vaše hrizanteme posađene u proljeće ili najkasnije sredinom ljeta i ako su dobro ukorijenjene i zaštićene slojem malča, imaju mnogo veće šanse da prezime i ponovo procvjetaju u proljeće.

Saksijske hrizanteme su osjetljivije – one ne podnose niske temperature i najbolje ih je premjestiti u prostor bez mraza dok opasnost ne prođe.

Kako da zaštitite hrizanteme tokom zime?

Za iznenadne hladne noći, dovoljno je da preko biljaka prebacite laganu, prozračnu zaštitu – poput agrotekstila ili čak stare pamučne čaršave. Za biljke u zemlji, najvažniji korak je da oko korena nanesete deblji sloj malča – to će izolovati biljku i zaštititi je od dubokog smrzavanja.

Ako razmišljate o orezivanju, sačekajte proleće. Jesenje orezivanje može da izloži krunu hrizanteme hladnoći. Čak i ako mraz ošteti stabljike i listove, mnoge otporne sorte će se u proljeće obnoviti iz baze. Tada uklonite zimski malč i orežite biljku na nekoliko centimetara iznad zemlje.

Izvor: Shutterstock

Nisu sve hrizanteme iste. U svijetu hrizantema često ćete čuti tri izraza: „baštenske“, „otporne“ i „cvećarske“. Prve dvije se često koriste kao sinonimi i odnose se na sorte koje su uzgajane da izdrže hladnije uslove – to su biljke koje kupujete u rasadnicima i sadite direktno u zemlju.

S druge strane, „cvjećarske“ hrizanteme su one koje se prodaju kao dekoracija – obično u saksijama, često već u punom cvatu. One nisu uzgajane da prežive zimu na otvorenom. Ako želite da ih sačuvate, unesite ih u zatvoren, ali ne pretopao prostor – poput hodnika ili zatvorene terase.

Izvor: Shutterstock

Ako kupujete hrizanteme s namjerom da ih sadite napolju, birajte sorte koje su označene kao „otporne“ i sadite ih pre nego što procvjetaju – tako će imati više vremena da razviju korijen i pripreme se za zimu. 

