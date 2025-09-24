Da li je vaš svekrvin jezik ikada procvjetao? Širi prelIJep miris, a ovo su provjereni trikovi za cvjetanje u stanu

Da li je vaš svekrvin jezik ikada procvjetao? Otkrijte provjerene trikove kako da u stanu uživate u njegovim prelijepim, mirisnim cvjetovima koji se otvaraju noću.

Izvor: Young Swee Ming/Shutterstock

Ako u svom domu imate svekrvin jezik, vjerovatno ga volite zbog njegove izdržljivosti. Ipak, malo ko zna da ova popularna sobna biljka može da procvjeta – i to sa dugim stabljikama prepunim mirisnih, bijelih cvjetova. Iako se retko dešava, cvjetanje u zatvorenom prostoru je moguće, a stručnjaci otkrivaju kako da stvorite idealne uslove.

Pupoljci se otvaraju noću i šire miris koji podsjeća na vanilu, jasmin ili med. Nakon cvjetanja, biljka može izgledati iscrpljeno, pa je važno da je ne presađujete odmah, već da nastavite sa uobičajenom negom dok se ne oporavi.

Cvjetanje jednom godišnje u proljeće

U domu se to događa ređe, uglavnom kada je biljka zrela i blago pod stresom. Cvjetanje je njen način da obezbijedi sopstveni opstanak – stvaranjem sjemena i potomstva. Iako mnogi misle da je nemoguće da cvjeta u zatvorenom, ipak postoji način da se to postigne.

Tajne uspjeha za cvjetanje

Tijesna saksija

Prema stručnjacima iz RosySoil-a, biljke kojima su koreni već ispunili cijelu saksiju imaju veće šanse da procvjetaju. Zato nemojte žuriti sa presađivanjem – malo "gužve" korenima ponekad je upravo ono što im je potrebno.

Svjetlost je ključna

Svekrvin jezik može da preživi i u tamnijem uglu, ali za cvjetanje mu je potrebno dosta indirektne svjetlosti. Najbolje mjesto je uz istočni ili jugoistočni prozor. Jutarnje sunce je poželjno, dok popodnevno mora biti ublaženo zavjesom, nikako direktno.

Sanseverija voli svetlost

Izvor: Shuterstock

Pametno zalivanje – manje je više

Stručnjaci naglašavaju da zalivanje treba obavljati tek kada se zemlja potpuno osuši. Previše vlage može da spreči cvjetanje i dovede do truljenja korijena.

Temperatura i ritam godišnjih doba

Važno je održavati stabilnu temperaturu, bez velikih oscilacija.

Sanseverija ili svekrvin jezik

Izvor: Shuterstock

Umjerena prehrana

U proljeće i ljeto biljku povremeno treba nahraniti uravnoteženim đubrivom, ali u malim dozama. Previše hranljivih materija podstiče rast lišća, a ne cvjetanje.

Ako želite da vaš svekrvin jezik procvjeta, recept je jednostavan: dovoljno svetlosti + mala saksija + strpljenje. Iako nije sigurno da će se cvjetovi pojaviti, kada se to dogodi – nagrada je raskošna, mirisna i posebna.

(Zadovoljna/ Lepa&Srećna)