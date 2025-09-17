Devet trajnica koje se sade u septembru za vrt pun boja u 2026: Trikovi uz koje će vam bašta biti šarena

Posadite ove trajnice sada i uživajte u spektakularnom cvjetanju i dugotrajnoj boji u vašem vrtu sljedeće godine.

Izvor: Jan Day/Shutterstock

Septembar nije samo uzbudljiv mjesec za povrtnjak i idealno vrijeme za sadnju povrća radi duže berbe – ovo je i savršen trenutak za sadnju trajnica. One tada dobijaju dovoljno vremena da razviju snažan korijen i naredne godine prelijepo cvjetaju.

"Septembar je divno vrijeme za sadnju", započinje Julian Palphramand, šef odeljenja za biljke u British Garden Centres (BGC).

"Odabirom pravih trajnica, možete uživati u vrtu punom promenljivih boja i nježnog mirisa – od prvih znakova proljeća pa sve do kraja jeseni."

Evo najboljih trajnica za sadnju u septembru:

Šta je trajnica?

Trajnica je biljka koja živi više od dve godine i svake sezone pouzdano ponovo pojavljuje. Za razliku od jednogodišnjih biljaka, koje završe životni ciklus u jednoj godini, trajnice obično prezime i ponovo niču u proljeće.

1. Floks

Ako tražite boju i miris kasne sezone, floks je savršen izbor. Dolazi u nijansama od čiste bijele, preko nežnih roze tonova, ljubičaste, pa do tamno crvene. Dodaje visinu i teksturu ivicama i gredicama, a privlači leptire i druge oprašivače. Njegove guste cvjetne grozdove obilno cvjetaju od ljeta pa sve do jeseni. Posadite ga u septembru, kada je zemlja još topla, ali ne previše suva, kako bi se dobro primio pre zime.

Floks

Izvor: Ramil_Nasibulin/Shutterstock

2. Koreopsis

Žuta je bila nezaobilazna boja 2025. godine (slaže se i Arit Anderson), pa unesite radost ovog sunčanog tona u svoj vrt. Koreopsis je cijenjen zbog dugog perioda cvjetanja i jednostavne njege. Posadite ga da osvetli gredice, ivice ili saksije. Jednom kad se ukoreni, otporan je na sušu, što pomaže da vaš vrt ostane sunčan i svijetao tokom cijele sezone.

Koreopsis

Izvor: Helza Nitrisia/Shutterstock

3. Rudbekije

Rudbekija, poznata i kao crno oko Susan, sjajan je izbor za septembarsku sadnju, a nagradiće vas obiljem cvetova narednog leta i dalje. Kada se ukoreni, uspeva uz minimalno zalivanje.

"Rudbekije donose tople, zlatno žute cvjetove sa tamnim centrom, koji daju upečatljiv kontrast svakoj sadnji", objašnjava Emma Fell, šef hortikulture. "Cvetaju dugo, obično od sredine ljeta pa sve do jeseni, i odlično privlače oprašivače poput pčela i leptira."

Rudbekije

Izvor: Alex Manders/Shutterstock

4. Nerini

Nerini uspjevaju na sunčanim i zaštićenim mjestima, a pouzdano cvjetaju od kraja ljeta do jeseni u nijansama roze, koralne, a ponekad i bijele. Tim British Garden Centres ih posebno preporučuje: "Njihove vitke, zakrivljene stabljike završavaju se grozdovima zvezdastih, paukovih latica koje izgledaju gotovo skulpturalno, idealno za kasno sezonske prikaze u mešovitim gredicama, saksijama ili aranžmanima za rezano cvijeće."

Nerini

Izvor: LifeisticAC/Shutterstock

5. Salvia

Salvia ima uspravan oblik i upečatljive cvjetne šiljke u plavoj, ljubičastoj, crvenoj i beloj boji, poznata je po privlačenju pčela, leptira i drugih korisnih insekata. Cvjetovi Salvie traju sve do jeseni, a biljka uspeva na sunčanim i dobro dreniranim mestima. Aromatično lišće dodaje još jedan sloj čula u vaš vrt.

Salvia

Izvor: happykamill/Shutterstock

6. Ehinacea

Ehinacea, poznata i kao konusnjača, je izdržljiva trajnica sa upečatljivim cvetovima nalik tratinčicama, sa izdignutim centralnim čunjevima okruženim laticama u nijansama roze, ljubičaste, bele ili narandžaste. Spada u porodicu Asteraceae (tratinčice), zajedno sa rudbekijama. Poznata je i po lekovitim svojstvima i po efektnom izgledu u vrtu. Cvetovi ehinacee traju od sredine leta pa sve do jeseni, donoseći dugotrajnu boju i privlačeći brojne oprašivače.

Čak i kada temperature opadnu, ehinacea i dalje impresionira: njene skulpturalne semenke unose zimski interes u vrt i pružaju hranu pticama, čineći je jednako funkcionalnom koliko i lijepom.

Ehinacea

Izvor: Maria Papworth/Shutterstock

7. Sedum

Sedum, poznat i kao kamenčić, prava je zvezda septembra. Ova sočna trajnica poznata je po mesnatim listovima i grozdovima cvjetova u roze ili crvenoj boji koji cvjetaju sve do kraja godine.

"Cvijetovi često počinju zelenom bojom, zatim prelaze u roze, da bi na kraju jesenjskog perioda dobili bogatu boju rđe ili bronze", objašnjava Fiona Jenkins, stručnjakinja za baštovanstvo.

Izuzetno otporan i jednostavan za negu, sedum posadite radi teksture i boje tokom jeseni, kada mnoge druge biljke počinju da vene. Takođe privlači oprašivače i u hladnijim mesecima.

Sedum

Izvor: Obraz/Shutterstock

8. Božuri

Omiljeni među baštovanima, božuri se često opisuju kao prolazne ljepote. Cenjeni zbog raskošnih, punih cvjetova i prijatnog mirisa, unose i dramatičnost i romantičnost u svaki vrt. Posadite ih u septembru kako bi im se koreni ukorenili tokom hladnijih mjeseci i bili spremni za spektakularno cvjetanje krajem proleća i početkom ljeta.

Njihovi veliki, često mirisni cvjetovi u nežnim nijansama roze, bijele i crvene, odmah donose eleganciju i šarm. Iako deluju nostalgično, božuri su impresivno otporni i uz pravilnu negu često uspevaju decenijama.

Božuri

Izvor: Katerina Maksymenko/Shutterstock

9. Hrizanteme

Sa jarkim i smelim cvetovima u bogatim nijansama žute, crvene, narandžaste i ljubičaste, hrizanteme donose toplinu i živost u vaš vrt. Kako napominju iz British Garden Centres: "Ove robusne trajnice osvetljavaju gredice i saksije i održavaju vrt pun boja sve do jeseni, kada mnogi drugi cvetovi prestanu da cvjetaju."

Hrizanteme

Izvor: Jan Day/Shutterstock

(HouseBeautiful/ Lepa&Srećna)

