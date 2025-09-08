Kada treba unijeti cvijeće sa terase? Pravila zavise od temperatura i vrste, a evo koje ne smije da ostane napolju

Niske temperature mogu biti pogubne za osjetljive biljke – saznajte kada je pravo vrijeme da unesete cvijeće sa terase i koje vrste nikako ne smiju ostati napolju.

Izvor: Shutterstock

Dok pojedine vrste, poput muškatli, slobodno mogu da ostanu napolju malo duže, neke biljke ne bi trebalo još dugo da se zadrže na balkonima jer im uslovi koji stižu brže štete.

Kako ljeto polako prelazi u jesen, ljubitelji cvijeća i sobnih biljaka postavljaju isto pitanje: kada je pravo vrijeme da se biljke sa terase unesu u kuću ili stan. Pravilo je da o tome ne treba odlučivati samo po datumu, već prije svega treba voditi računa o temperaturama i vrsti biljke.

Kada je pravo vrijeme da se unesu biljke s terase?

Biljke koje potiču iz toplijih krajeva, poput fikusa, orhideja, hibiskusa ili begonija, ne podnose hladnoću i trebalo bi ih unijeti u zatvoren prostor čim noćne temperature padnu ispod 12-15°C.

Već krajem septembra i početkom oktobra, u zavisnosti od klime, može da bude dovoljno hladno da ovim biljkama niske temperature nanesu štetu, pa je bolje reagovati na vrijeme.

Cveće na terasi

Izvor: Shutterstock

Koje biljke mogu duže da ostanu napolju?

S druge strane, biljke otpornije na niže temperature, poput muškatli, surfinija i nekih vrsta lavande, mogu ostati na terasi i kada se temperatura spusti do 8-10°C, ali samo kratkotrajno.

I njih je preporučljivo unijeti pre prvih mrazeva, jer kad oni nastupe –sigurno stradaju.

Zimzelene biljke u saksijama, poput šimšira, tuja ili ruzmarina, mogu prezimiti napolju, ali im treba obezbjediti zaštitu od jakog vjetra i mraza. Za to mogu da posluže agrotekstil ili postavljanje uza zid.

Unošenje biljaka unutra na jesen nije samo prenošenje saksije

Nema mnogo posla, ali svakako nije dovoljno samo premjestiti saksiju u kuću ili stan već treba da budete sigurni da je cvijeće u najboljem mogućem stanju pred zimski odmor.

Prije nego što unesete biljke, obavezno pregledajte lišće i zemlju. Ako primetite štetočine, tretirajte ih odgovarajućim sredstvom da ih ne unesete u stan.

Ako su prerasle saksiju, biljke obavezno presadite, a podrazumijeva se da ćete ukloniti suve listove.

Kada ih unesete unutra, postavite ih na mjesto s dovoljno svetla i postepeno smanjujte zalivanje, jer im u zatvorenom prostoru treba manje vode nego tokom ljeta.

(Glossy/ Lepa&Srećna)

