Apokaliptični prizori u Italiji: Ogromno klizište razorilo grad na Siciliji, pukotina se i dalje širi (Video)

Autori Dušan Volaš Autori The Guardian
Najmanje 1.500 ljudi evakuisano je iz svojih domova u gradu Nišemi na Siciliji, nakon što je snažna oluja, ciklon Hari, pokrenula ogromno klizište koje je otvorilo rascjep dug čak 4km na obronku brda.

Ogromno klizište razorilo grad na Siciliji Izvor: X/@MyLordBebo/prinstcreen

Gradonačelnik je upozorio da je "situacija dramatična", dok se pukotina i dalje širi i prijeti da proguta i istorijsko jezgro grada.

"Situacija je dramatična, nemojte ovo shvatati olako"

Gradonačelnik Nišemija Masimilijano Konti rekao je u video-poruci na društvenim mrežama da je stanje izuzetno ozbiljno i pozvao građane koji žive van evakuisanih zona da ostanu u svojim domovima.

"Ne želim da iko ovo shvati olako“, poručio je Konti. "Srećom, nema povrijeđenih, ali ima velike materijalne štete na kućama."

Klizište je prvo pokazalo znake pomjeranja u nedjelju, da bi se potom razvilo u front dug oko četiri kilometra. Nadležni strahuju da bi daljim širenjem moglo doći do urušavanja centralnih dijelova grada.

Kuće na ivici ambisa, nova urušavanja neizbežna

Snimci i fotografije iz Nišemija prikazuju kuće koje su ostale na samoj ivici provalije. Direktor civilne zaštite Sicilije Salvatore Kočina upozorio je da je situacija krajnje rizična.

"Sve kuće u krugu od 50 do 70 metara će se urušiti", izjavio je Kočina.

Škole su zatvorene, a put koji povezuje Nišemi sa obalnim gradom Gela takođe je zatvoren zbog bezbjednosnih razloga.

"Plašimo se, grad se bukvalno raspada"

U intervjuu za list La Republika, objavljenom u utorak, gradonačelnik Konti priznao je da je strah prisutan kod svih stanovnika.

"Nema poricanja, uplašeni smo“, rekao je on. "Klizište se jutros dodatno pomjerilo za još deset metara. Kada smo iz vazduha vidjeli kako se naš Nišemi raspada, prizor je bio šokantan."

Dodao je da kiša i dalje pada, što dodatno otežava sanaciju terena i bezbjednosne procjene.

Postoji opasnost da grad ostane odsječen

Konti je upozorio i na mogućnost da grad bude potpuno odsječen od okoline.

"Situaciju pratimo neprekidno, jer se sve može promijeniti u svakom trenutku", rekao je on.

Nišemi ima oko 25.000 stanovnika. Većina evakuisanih privremeno je smještena kod rođaka, dok je nekoliko stotina ljudi provelo posljednje noći u lokalnoj sportskoj hali.

Šteta veća od milijardu evra

Vlada Italije proglasila je vanredno stanje u južnim regionima zemlje, uključujući Siciliju, Kalabriju i Sardiniju, koje je prošle nedjelje pogodio ciklon Hari.

Oluja je donijela obilne padavine i talase visoke i do devet metara, uništavajući puteve, obalsku infrastrukturu i turistička naselja. Procjene govore da ukupna šteta premašuje jednu milijardu evra.

Vlada je za sada izdvojila 100 miliona evra za hitne intervencije, dok je ministar civilne zaštite Nelo Musumeči najavio dodatne mjere.

"U narednim danima biće usvojena nova međuresorna odluka koja će omogućiti obnovu i rekonstrukciju oštećene infrastrukture“, poručio je Musumeči.

Samo na Siciliji šteta se procjenjuje na oko 740 miliona evra, ali je predsjednik regiona Renato Skifani upozorio da bi konačni iznos mogao biti i znatno veći.

 (The Guardian/Mondo)

