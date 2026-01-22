Snažan ciklon opustošio jug Italije: Šteta veća od pola milijarde evra, ulice pod vodom

Ciklon "Hari" pogodio je Kataniju na Siciliji, kao i Kalabriju i Sardiniju.

Izvor: instagram/larepubblica

Ciklon "Hari" izazvao je ozbiljne posljedice na jugu Italije, posebno na Siciliji, dok su snažno pogođene Kalabrija i Sardinija. Poslije završetka najintenzivnije faze nevremena, lokalne i državne vlasti započele su procjenu štete, koja se u Siciliji već procjenjuje na više od 500 miliona evra.

Premijerka Italije Đorđa Meloni saopštila je da Vlada pažljivo prati razvoj situacije i da je u stalnom kontaktu sa ministrom za civilnu zaštitu Nelom Musumećijem i šefom Odjeljenja civilne zaštite Fabijom Čićilijanom.

U saopštenju se navodi da će država pružiti podršku pogođenim područjima i da se građanima preporučuje da se pridržavaju uputstava nadležnih službi. Najavljeno je i da će predstavnici Vlade u narednim danima obići ugrožene oblasti.

Velika šteta na Siciliji

Najveće posljedice zabilježene su duž jonske obale Sicilije. U oblasti Mesine oštećeni su priobalni putevi, luke i turistički objekti. U Milacu je teško oštećena turistička luka, dok je u Đardini Naksosu srušen dio mola Skizo. U Kataniji su najpogođenije obale Plaje i Onjine, kao i ribarsko naselje San Đovani Li Kuti, gdje je more izbacilo velike količine pijeska i otpada.

Zbog izlivanja bujičnih tokova u pojedinim dijelovima grada došlo je do poplava, a više desetina porodica evakuisano je iz svojih domova. U Mazari del Valo, na zapadu Sicilije, talasi su uništili nekoliko obalskih objekata, dok su glavne ulice ostale prekrivene otpadom.

Predsjednik Regionalne vlade Sicilije Renato Skifani izjavio je da su oštećeni stambeni objekti, obalski putevi, turistički kapaciteti i lučka infrastruktura. Prema prvim procjenama, ukupna šteta premašuje 500 miliona evra. Regionalne vlasti zatražile su proglašenje vanrednog stanja na nacionalnom nivou.

Kalabrija i Sardinija

U Kalabriji je, u mjestu Melito Porto Salvo, more srušilo oko 100 metara obalskog šetališta.

Predsjednik regiona Roberto Okjuto najavio je da će i Kalabrija zatražiti proglašenje vanrednog stanja, ističući da nema stradalih.

Sličan zahtjev najavljen je i iz Sardinije, gdje regionalne vlasti navode da je hitna pomoć države neophodna kako bi se ubrzalo obezbjeđivanje sredstava za sanaciju posljedica nevremena.

Poremećaji u saobraćaju i infrastrukturi

Na više željezničkih pravaca na Siciliji saobraćaj je obustavljen, uključujući linije Mesina–Sirakuza i Katanija–Palermo.

Teško su oštećeni i dijelovi pruge između Mesine i Taormine, a prema procjenama lokalnih vlasti, potpuna obnova mogla bi da traje više mjeseci.

Ekipe elektrodistribucije i vodovoda rade na sanaciji kvarova i obezbjeđivanju osnovnih usluga u pogođenim područjima.

Meteorološke okolnosti i prognoza

Stručnjaci navode da ciklon "Hari" ne spada u kategoriju mediteranskih uragana, već predstavlja snažan ciklonski sistem nastao pod uticajem atlantske snižene zone pritiska i toplih vazdušnih masa sa sjevera Afrike.

Vjetar je dostizao brzinu veću od 120 kilometara na čas, dok su talasi na pojedinim mjestima bili viši od devet metara.

Prema prognozama, u narednim satima očekuje se postepeno smirivanje vremena na jugu Italije.

Međutim, meteorolozi upozoravaju da će od kraja sedmice Italiju zahvatiti novi period nestabilnog vremena, sa obilnim padavinama, posebno u centralnim i sjevernim dijelovima zemlje.:

(RTS/MONDO)