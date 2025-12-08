logo
Zatvaraju se aerodromi, putevi i mostovi: Cijela Velika Britanija u crvenom, dramatično upozorenje meteorologa

Zatvaraju se aerodromi, putevi i mostovi: Cijela Velika Britanija u crvenom, dramatično upozorenje meteorologa

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Oluja Bram prijeti da napravi katastrofu u Velikoj Britaniji.

Oluja Bram stiže u veliku britaniju, upozorenje na obilne padavine Izvor: Garry F McHarg / Shutterstock Editorial / Profimedia

Oluja Bram samo što nije stigla u Veliku Britaniju, prijeti da izazove pravu katastrofu, piše britanski "Miror". Očekuju se udari vjetra od 140 kilometara na čas uz obilne padavine.

Meteorolog Den Suri rekao je da je 84 oblasti u riziku od oluje, padavina i poplava. Trebalo bi da padne čak i do 100 mm kiše po kvadratnom metru.

Nacionalna meteorološka agencija upalila je crvene alarme širom zemlje. Cijela Sjeverna Irska je u "žutom" zbog upozorenja na jak vjetar koji se očekuje između 80 i 110 kilometara na čas.

Planirana su zatvaranje glavnih putnih pravaca i aerodroma. Cijela Velika Britanija je u pripravnosti.

"Kiša je dodatni uticaj oluje Bram, sa mogućnošću do 100 mm na višim terenima u južnom Velsu i dijelovima Devona. Ovo može zahtijevati ažuriranje upozorenja, pa apelujemo na praćenje prognoze i upozorenja o poplavama od lokalnih agencije za zaštitu životne sredine", napominje Suri.

Tagovi

Velika Britanija nevrijeme

