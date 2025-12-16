Snimak koji je obišao svijet: Trenutak kada se ruši Kip slobode u Brazilu (VIDEO)

Snažni olujni vjetrovi oborili su repliku Kipa slobode visoku 35 metara u brazilskom gradu Guaíba, saopštile su lokalne vlasti.

Izvor: Screenshot

Incident se dogodio u ponedjeljak poslijepodne tokom snažnog nevremena koje je pogodilo jug Brazila, a prema dostupnim informacijama, srećom nije bilo povrijeđenih.

Džinovska replika nalazila se na parkingu trgovačkog centra lanca "Havan". Na dramatičnim snimcima koji su preplavili društvene mreže vidi se trenutak kada gornji dio statue počinje da popušta pod naletima vjetra, nakon čega se cijela konstrukcija urušava. Prilikom pada, glava statue je potpuno uništena.

Iz kompanije "Havan" navode da je statua postavljena 2020. godine uz svu potrebnu dokumentaciju i sertifikate. Prema njihovim podacima, vjetar je srušio gornji dio konstrukcije od 24 metra, dok je postolje visoko 11 metara ostalo neoštećeno.

Gradonačelnik Guaíbe, Marcelo Maranata, potvrdio je da nema stradalih i pohvalio je brzu reakciju Civilne zaštite koja je odmah osigurala teren.

"Naše ekipe su odmah izašle na teren kako bi provjerile eventualna dodatna oštećenja u okolini i osigurale bezbjednost prolaznika", izjavio je Maranata.

Nevrijeme je ovaj brazilski grad pogodilo oko 15 časova, sa udarima vjetra koji su prelazili 90 km/h. Pored štete na tržnom centru, oluja je u saveznoj državi Rio Grande do Sul izazvala velike probleme – zabilježeni su grad, oštećenja na krovovima, oborena stabla, kao i prekidi u snabdijevanju električnom energijom.

Meteorolozi objašnjavaju da je ovaj razorni talas izazvao snažan hladni front, a stabilizacija vremenskih prilika očekuje se u narednim danima.