Hana napustila sve zbog najbezbjednije zemlje na svijetu: "Vratila sam se poslije 7 meseci psihički slomljena"

Hana Hamar (27) vratila se nakon sedam mjeseci sa Islanda, zemlje zbog koje je dala otkaz i napustila sve.

Hana Hamar (27) se na preseljenje odlučila nakon što je Island, prema Globalnom indeksu mira za 2025, ponovno proglašen najmirnijom zemljom na svijetu. Tu titulu drži već godinama, a na vrhu je zbog visokog nivoa bezbjednosti, nepostojanja unutrašnjih sukoba i niske militarizacije.

Hanah je na svom Jutjub kanalu ispričala da je osjetila "poriv" da se preseli i istraži majčine korijene.

"Moja mama je s Islanda, a u Australiju se preselila tek u tridesetima. Moja mama poznaje otprilike pola Islanda. Ako išta znate o toj zemlji, onda znate da je riječ o malom mjestu s oko 300.000 stanovnika. To je stvarno malo. Na ulici sam susretala Islanđane koji poznaju moju mamu", ispričala je.

Zahvaljujući porodičnim vezama, posao je obezbijedila još prije dolaska. Ipak, odmah su je dočekali izazovi.

"Vrijeme na Islandu ne prašta"

Iako je Island opisala kao "nevjerovatno" mjesto, na kojem je, između ostalog, planinarila po aktivnom vulkanu, neki aspekti života su je iznenadili.

U sedam mjeseci doživjela je i ljeto i zimu, a posebno je upozorila na narandžasta i crvena vremenska upozorenja, koja stanovnici shvataju vrlo ozbiljno. Crveno upozorenje je najviši stepen i označava ekstremne uslove koji mogu biti opasni.

"Na Islandu morate biti jako oprezni da biste ostali bezbjedni i ne smijete da vozite kad vrjeme to ne dopušta, jer vrijeme tamo ne prašta. Tokom tih sedam mjeseci doživjela sam nekoliko narandžastih upozorenja", rekla je.

Jednom je letjela za vrijeme takvog upozorenja, što je opisala kao "najstrašnije iskustvo" u životu.

Borba s nesanicom i usamljenošću

Ipak, glavni razlog zbog kojeg je na kraju otišla, bili su problemi sa snom tokom mračnih islandskih zima, kad dnevnog svjetla gotovo i da nema.

"Da budem potpuno iskrena, najveći razlog zbog kojeg sam rezervisala let i odlučila da se vratim kući, bio je san. Nisam se dobro nosila s nesanicom i nisam imala puno ljudi oko sebe koji bi mi pomogli da zadržim neku rutinu", objasnila je.

"Osećala sam se jako usamljeno u zemlji u kojoj nemam svoj krug prijatelja ni užu porodicu. Uz to, zbog jako lošeg sna, osećala sam da me to sve psihički lomi. Bila sam toliko neispavana, da sam se jedva tjerala na posao, a u mraku je jako teško ostati pozitivan kad nisi spavao", dodala je.

Kulturološki šok i visoke cijene

Kao najveći kulturološki šok, Hana je izdvojila razliku u otvorenosti ljudi u poređenju s Australijom.

"Vjerujem da su, kad ih jednom upoznate, među najljubaznijim ljudima koje ćete sresti, ali teško je doprijeti do njih. Kulturološki šok bio mi je već to što ljudi ne govore 'Zdravo' dok hodaju ulicom. Nisu tako otvoreno srdačni kao u Australiji".

Drugi veliki izazov bili su troškovi života. Prema njenim riječima, cijene namirnica znale su da budu i tri puta više nego u Australiji.

"Većinu vremena živjela sam od najjeftinijeg mesa i stvarno nezdrave, prerađene hrane. Nisam imala osjećaj da mogu da priuštim voće i povrće. Ako niste bogati, restorani zapravo nisu opcija", rekla je.

Na kraju, primjetila je i da je kultura zabavljanja na Islandu ležernija nego u Australiji i druga su pravila.

"Na početku su svi prijatelji, možda spavamo zajedno nakon izlaska ili nešto slično, a onda, ako se svidimo jedno drugom, možda počnemo ozbiljnije da se upoznajemo. Ne ide se prvo u klasično upoznavanje, pa tek onda dalje. Razgovarala sam s puno ljudi koji žive na Islandu i kažu da je to zaista tako", objasnila je.

Pogledajte Hanino iskustvo:

