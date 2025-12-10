Ispovijest Ruskinje koja prodaje tijelo u Dubaiju: "Majka zna šta radim, oca lažem da sam stjuardesa"

Ruskinja Nataša otkriva svoj život u Dubaiju - kako zarađuje prodajom tijela bogatim Arapima, investira novac i skriva istinu od oca.

Nataša sebe opisuje kao poslovnu ženu koja prodaje svoje tijelo i umijeće, a sav novac investira na berzi.

Njeni klijenti su bogati, a ona je postigla premijum status i zaradu do 2.000 dolara po noći.

Jedna je od preko 40.000 žena u Dubaiju u industriji se*s turizma, koja je iako zvanično zabranjena, praktično tolerisana.

RuskinjaNataša za sebe kaže da nije prostitutka, već "poslovna žena koja prodaje svoje tijelo i umijeće" i da sav novac koji zaradi investira na berzi te da joj u tome mnogo pomažu muškarci s kojima provodi noć.

"Upoznale smo se sasvim slučajno. Bila je na ležaljci pored mene i pitala me je odakle sam. Počele smo da ćaskamo o svemu, pa i o poslovima koje radimo. Kada sam joj rekla da sam novinarka, nasmijala se i nabacila mi da misli da bi mi njena priča bila jako zanimljiva. Pod uslovom da ne objavljujem njeno pravo ime i fotografiju. I onda je počela.

Pa ako je ona lagala mene, onda i ja lažem vas", kaže novinarska francuskog Monda, koja je objavila priču.

Nataša je tipična Ruskinja. Plava, vitka, lijepa... i na moje veliko iznenađenje, bez imalo zadrške, otvoreno mi je pričala o sebi i svom životu. A mene je, naravno, sve zanimalo.

Rođena je u Moskvi, završila je srednju medicinsku školu i u Dubai je došla da radi kao konobarica. U restoranu je upoznala ženu koja joj je predložila da "promijeni posao". U prvom momentu htjela je da joj lupi šamar, ali se iskontrolisala i rekla joj da je to uopšte ne zanima. Ali poslije osam mjeseci rada u restoranu, zarada od 350 dolara mjesečno uz plaćen stan i hranu, nije joj bila dovoljna. U Moskvu nije željela da se vraća, pa je ipak odlučila da "promijeni posao".

"Taj prvi klijent je bio okej, nije se desilo ništa strašno, ali sam se ja osjećala kao najobičnija jeftina krpa. Htjela sam da povraćam, ali srećom on nije ništa primijetio. Tri mjeseca nisam radila, ali kada mi je zatrebao novac i kada sam shvatila da za veče mogu da zaradim više nego za mjesec dana konobarisanja, vratila sam se. Sa svakim sljedećim klijentom bilo je sve lakše, ubijedila sam sebe da je to samo posao".

A da li joj je zaista bilo lakše?

"Uglavnom nisam imala problema. Jednom se desilo da je klijent došao ljut i da je želio da me veže i da ne radi ništa, samo da me gleda kako ne mogu da se mrdnem. Jedan je želio njega da vežem. Sve ostalo je bilo uglavnom normalno. Bilo je zahtjeva oko predigre ili donjeg veša, a vrhunac perverzije je analni se*s".

Stisak ruke

Premijum status

Njeni, kako ih ona zove, klijenti, uglavnom su bogati Arapi kojima su bijele žene, kako kaže, čista egzotika. U početku su se "najviše tražile" prirodne djevojke, a sada se i to promijenilo. Sada se traže djevojke sa velikim, vještačkim grudima i usnama. Pa je Nataša i to promijenila na sebi i zato sada ima, kako navodi, "premijum status", koji joj garanutuje i do 2.000 dolara za noć. Kaže, zato je i investirala u sebe.

Djevojke iz Evrope najplaćenije

Dok mi je sve ovo pričala, pričala je jako trezveno, smireno, bez emocija. Kao da ne priča o sebi, već o nekom drugom. Nekome ko nema mnogo veze sa njom i čiji je život, eto, tek neka tamo "zanimljiva" priča koju vrijedi onako usput ispričati.

I kada sam je pitala zašto to ne prestane da radi sada kada je zaradila dovoljno novca, samo mi je rekla:

"Ne mogu, jednostavno, ovo je sada moj život i ja sam zadovoljna njime. I ne radi se samo o novcu, jer ja sada više ne znam ni šta bih mogla da radim, a da ovako zarađujem. Jednom kada uđete u ovaj posao, nema izlaska".

Rekla mi je da nema dečka, jer do sada nije upoznala nikoga ko nije imao problem sa njenim poslom, a nikoga nije željela da laže.

Ispričala mi je i da su djevojke iz Evrope najplaćenije, dok se najmanje "cijene" Kineskinje, Indijke i Filipinke.

Majci je rekla šta radi, a ocu da radi kao stjuardesa. Redovno im šalje novac.

Kada mi je ovo rekla, ja više ništa više nisam mogla da je pitam.

Znam samo da je Nataša samo jedna od preko 40.000 žena koja se bavi ovim poslom u Dubaiju, pravoj Meki se*s turizma u svijetu. Iako je prostitucija zvanično zabranjena u UAE, praktično se toleriše u Dubaiju, piše ovaj list, pa zato i jeste popularna destinacija za turiste zainteresovane za ovu vrstu turizma.

Kaže, tu noć, pred sastanak sa prvim klijentom, oka nije sklopila.

"500 dolara za noć, to su za mene bile ogromne pare koje bi riješile sve moje probleme. A opet, s druge strane, hiljadu pitanja - mene roditelji nisu vaspitali da budem takva, ja nisam takva... Zašto ja ovo radim? Kako mogu to da radim? Odvratna sam".

Tog prvog puta ne želi ni da se sjeća.

