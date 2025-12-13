Česnica u centru pažnje: Regionalni festival božićnog kolača u Banjaluci (FOTO)

Festival božićnog kolača "Česnica" koji se održava u Muzeju Republike Srpske u Banjaluci s ciljem promocije kulturnog nasljeđa brojnih zajednica i kulturnih vrijednosti, okupio je 22 udruženja.

Izvor: Borislav Zdrinja

Festival povezuje institucije kulture i lokalna udruženja žena na zajedničkom zadatku očuvanja i promocije kulturnog nasljeđa u oblasti obrednog hljeba.

Organizator je Kancelarija za kulturnu diplomatiju iz Beograda, a manifestacija ove godine obuhvata šest zemalja i 15 gradova.

Direktor Kancelarija Gordana Bekčić rekla je novinarima da obredne božićne kolače, hljebove i česnice svojih nacionalnih zajednica pripremaju brojna lokalna udruženja žena iz Banata i cijele Vojvodine, Istočne Srbije, Šumadijskog i Raškog okruga, Republike Srpske.

Ona je navela da je Festival prva manifestacija ove vrste u regionu i da traje već četiri godine u Srbiji i regionu, a da će se tokom decembra i januara u Republici Srpskoj održati u Banjaluci, Prijedoru, Kravici, Bijeljini i Gacku.

"Festival je prevazišao region i postao međunarodna manifestacija. Odziv je ove godine mnogo veći, pokrili smo celu Republiku Srpsku, a pored Banjaluke naredne sedmice radujemo se Prijedoru gde će biti upriličena izložba božićnih hlebova", rekla je Bekčićeva.

Ona je dodala da će u Srbiji biti održan u Zrenjaninu, Negotinu, Gračanici, Kragujevacu, Gornjem Milanovcu i u Beograd, da je bio u Kumanovu u Sjevernoj Makedoniji i u Sent Andreji u Mađarskoj, a naredne sedmice biće u Herceg Novom i u januaru u Beču.

Na Festivalu učestvuju Udruženje "Kastrum na Uni" i Marina Zgonjanin koja četiri decenije skuplja narodne rukotvorine i unikatne predmete, te se bavi izradom ručnih radova, a na ovom festivali sa ponosom predtavljaju Novi Grad i umijeće pravljenja česnice.

Pored izložbe obrednih hljebova na svim lokacijama se održavaju zanimljiva predavanja sa temom hljeba koja su pripremili muzejski stručnjaci.

Direktor Muzeja Republike Srpske Davor Strika rekao je novinarima da na ovaj način promovišu ono što je suština srpskog identiteta, a to su svakako Božić i česnica.

"To je značajan dio naše istorije, naši preci su se uvijek okupljali za božićnom i slavskom trpezom i na taj način prenosili običaje sa koljena na koljeno", istakao je Strika.

Igor Kotjelnikov iz Ministartva prosvjete i kulture Republike Srpske rekao je da su drugu godinu zaredom podržali Festival i da se odazvao veliki broj udruženja koja žele pokazati način pripreme česnice.

Partner u organizaciji Festivala je banjalučko Udruženje građana "Svetionik" čiji predsjednik Slavko Tanasić kaže da Festival prerasta u regionalni kulturni događaj za kojeg se nada da će postato tradicionalan.

Festival je podržao i grad Banjaluka, a šef Odsjeka za kulturu, socijalnu zaštitu, udruženja građana i vjerske zajednice Nevena Blagojević Podrić kaže da ovakve manifestacije imaju neprocjenjivu vrijednost.

"Cijenimo naše vrijednosti i svijesni smo ih, božićna česnica simbolizuje toplinu, zajedništvo i porodicu", navela je Podrićeva.

Festival je pokrenut 2022. godine i za tri godine je od lokalnog događaja u Beogradu prerastao u regionalnu manifestaciju koja je u 2024. godini organizovana u Zrenjaninu, Kragujevcu, Negotinu, Loznici, Banjaluci i Beogradu, okupivši više od 90 udruženja žena koja su prikazala božićne hlebove i česnice.

Završnica festivala održaće se u Gornjem Milanovcu 25. januara naredne godine.