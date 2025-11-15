Muzej RS traži novu zgradu jer trenutna prokišnjava i nema kapaciteta za 107.000 eksponata

"Trudimo se da taj boravak osmislimo tako da to ne bude samo posjeta izložbenoj postavki, nego i da učestvuju različitim radionicama, kako bi im posjeta ostala u sjećanju i kako bi se rado vraćali"

Direktor Muzeja Republike Srpske Davor Strika rekao je da ova ustanova kulture posjeduje više od 107.000 eksponata, od čega je, zbog nedostataka kapaciteta, samo 50 odsto izloženo u stalnoj izložbenoj postavci, te bi što prije trebalo omogućiti da Muzej dobije novu zgradu.

Strika je istakao da su ti eksponati narodno blago koje je godinama skupljano, čuvano, obnavljano, te da prikazuje i simbolizuje istoriju i kulturu naroda na ovim prostorima kroz vijekove.

"Nova zgrada, koja bi bila namjenski pravljena značajno bi doprinijela razvoju muzejske djelatnosti, jer ne smijemo zaboraviti da je objekat u kojem se sada nalazimo napravljen 1983. godine, kao dom radničke solidarnosti, te je namjenski pravljen za neke druge aktivnosti u potpuno drugom političko-društveno-vrijednosnom sistemu", rekao je Strika u intervjuu Srni.



PODIĆI NIVO SVIJESTI GRAĐANA O ZNAČAJU MUZEJSKE DJELATNOSTI

Imajući u vidu značaj koji ova institucija ima u smislu čuvanja i prikazivanja istorije naroda kroz različita vremenska razdoblja, ali i rad na različitim istraživanjima, Strika smatra da je neophodno konstantno raditi na podizanju svijesti građana o značaju muzejske djelatnosti.

"Želja nam je da unaprijedimo prostor u kojem se nalazimo, te smo konstanto u pregovorima da se riješi pitanje sanacije krova, koji prokišnjava i stvara nam velike probleme u radu, jer voda može biti pogubna za naše eksponate", rekao je Strika.

On je naveo i da bi trebalo dodatno urediti dvorište, odnosno prostor oko Muzeja, da se konceptualo spoji sa malim trgom ispred zgrade na kojem se nalazi spomenik Stefanu Nemanji, kako bi taj dio centra grada dobio novi izgled.

"Do kraja godine planirano je da se realizuju aktivnosti u saradnji sa kolegama iz Srbije, u okviru projekta `Dani Srbije u Republici Srpskoj`, koji je počeo u oktobru. Riječ je o značajnim i zanimljivim izložbama, koje doprinose unapređenju saradnje sa našom maticom", rekao je Strika.



POČETKOM SLJEDEĆE GODINE IZLOŽBA "ŽENE U SREDNJEM VIJEKU"

Početkom sljedeće godine u planu je da bude realizovana i izložba "Žene u srednjem vijeku", autora Aleksandre Popić, kustosa u Muzeju.

"Aktivno radimo i na našim tradicionalnim manifestacijama, te terenskim istraživanjima, ali i na digitalizaciji muzejske građe", rekao je Strika.

Muzej Srpske ima nekoliko tradicionalnih manifestacija posvećenih djeci, sa ciljem razvijanja odnosa sa najmlađim posjetiocima.

"Ako ne budemo radili na tome da privučemo njihovu pažnju, te da nas posjećuju od najranijeg uzrasta, imaćemo problem u budućnosti. Zato predano radimo na tome da osmislimo sadržaje i radionice koji će biti edukativni, ali i zanimljivi za djecu predškolskog i školskog uzrasta, kao i studente", rekao je Strika.



POSEBNA PAŽNJA POSVEĆENA OSMIŠLJAVANJU AKTIVNOSTI ZA MLADE

U tom smislu, dodao je on, značajne su grupne posjete Muzeju, naročito djece iz manjih lokalnih zajednica, koji uvijek donesu novu dozu radoznalosti i oduševljenosti onim što vide, te muzejskim radnicima daju podstrek da nastave sa još većim entuzijazmom.

"Trudimo se da taj boravak osmislimo tako da to ne bude samo posjeta izložbenoj postavki, nego i da učestvuju različitim radionicama, kako bi im posjeta ostala u sjećanju i kako bi se rado vraćali", rekao je Strika.

On je napomenuo da su mladima posebno zanimljivi multimedijalni sadržaji, kao i dio posvećen etnomuzikologiji.

"Imamo `pandopadu', gdje djeca mnogu da vide koje su to vrste muzičkih instrumenata, posebno tradicionalnih, kako izgledaju, zvuče, te da se upoznaju sa njihovom istorijom. Zanimljiv je i prirodnjački odsjek, te nam je plan i da taj prostor obogatimo multimedijalni sadržaj", rekao je Strika.

Muzej bilježi i veliku posjećenost turista, koji Banjaluku posjećuju u ljetnom periodu, ali i za vrijeme zimskih praznika, te je u prethodnom periodu vladalo veliko interesovanje za renovirane odsjeke, stalnu postavku posvećenu Drugom svjetskom ratu i nekadašnjoj Jugoslaviji, kao i postavci posvećenoj Jasenovcu.



U PLANU DA SE FORMIRA STALNA POSTAVKA POSVEĆENA ISTORIJI REPUBLIKE SRPSKE

Strika je istakao i da je u planu da se formira stalna postavka posvećena istoriji Republike Srpske, koja bi na kvalitetan, istinit, te naučni način predstavila kako se formirala, branila i odbranila Republika Srpska.

On je napomenuo da je za realizaciju tog plana važno da se riješe infrastrukturni problemi, koji podrazumijevaju, prije svega, nedovoljne prostorne kapacitete, s obzirom da se veći dio muzejskih eksponata nalazi u depoima.

"Ove godine smo ponosno obilježili značajan jubilej – 95 godina postojanja i rada, te smo tim povodom renovirali i obnovili stalnu postavku Muzeja. Značajno smo proširili i obogatili dio posvećen istoriji umjetnosti sa više od 30 slikarskih djela, kao i arherološki dio sa više stotina predmeta", rekao je Strika.