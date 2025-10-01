Muzej Republike Srpske obilježio 95 godina postojanja uz obnovljenu stalnu postavku (FOTO)

Muzej Republike Srpske, jedna od najznačajnijih ustanova kulture koja čuva više od 107.000 predmeta, obilježio je danas 95 godina rada i ovaj značajan jubilej dočekao uz renoviranu stalnu izložbenu postavku.

Izvor: Borislav Zdrinja

Renovirani dio Muzeja otvoren je danas u prisustvu brojnih zvanica, među kojima je bila i pomoćnik ministra za kulturu Tanja Đaković.

Đakovićeva je izjavila novinarima da obilježavanjem ovog jubileja Muzej Srpske potvrđuje ulogu jedne od najznačajnijih ustanova kulture u Republici Srpskoj.

Ona je rekla da je od osnivanja do danas Muzej Republike Srpske bio i ostao mjesto gdje se prošlost susreće sa budućnošću, mjesto gdje je pohranjena građa koja potvrđuje srpski kulturni i nacionalni identitet.

"Muzej nije samo zbirka eksponata već živo tkivo srpskog naroda i da upravo iz tog razloga umamo obavezu ne samo da čuvamo sve ono što baštini, već i da svu građu koju čuva približimo budućim generacijama", rekla je ona.

Đakovićeva je izrazila zahvalnost svima onima koji su godinama ljubavlju, predanošću i iscrpnim radom očuvali ovaj muzej.

Direktor Muzeja Davor Strika rekao je novinarima da ova ustanova sve ove godine vjerno baštni, čuva i predstavlja bogato kulturno istorijsko nasljeđe Republike Srpske, srpskog naroda i svih drugih naroda koji žive na ovom prostoru.

On je podsjetio da je Muzej Vrbaske banovine, čiji je Muzej Srpske pravni nasljednik, osnovan 26. septembra 1930. godine i da je od tada do danas ova institucija mjenjala naziv da bi početkom Odbrambenog-otadžbinskog rata ponijela naziv Muzeja Republike Srpske.

Napomenuo je da Muzej dočekuje ovaj jubilej sa renovinarnom stalnom iložbenom postavkom posvećenom istoriji umjetnosti obogaćenom sa više od 40 djela koja su do sada bila pohranjena u depou, i to iz fundusa prvog direktora ove ustanove Spiridona Špire Bocarića, kao i kasnijeg direktora Bože Nikolića.

Stika je dodao da je proširena i postavka u dijelu arheologije sa više od 500 predmeta sa nalazišta arheološkog nalazišta Donja dolina.

"Takođe smo estetski i funkcionalno obogatili i osvježili i druge dijelove naše postavke, tako da vjerujem da će građani imati šta da vide", rekao je Strika i pozvao građane Srpske da vide šta je urađeno.

On je rekao da se Muzej Srpske na sadašnjoj lokaciji nalazi od 1983. godine, gdje je prvobitno bilo planirano da se nalazi kao prelazno rješenje, koje je, kako kaže, potrajalo.

"Naša intencija, želja i volja je da Muzej Sroske jednog dana ugleda svjetlo u novoj, adaptiranoj zgradi ili namjenski pravljenoj za potrebe muzejske djelatnosti, ali do tada se adekvatno brinemo o svim našim predmetima i artefaktima", naglasio je Strika i dodaju da imaju 20 stručnih radnika kustosa.

Muzejski savjetnik, arheolog, Slavica Arsenijević, koja je zadužena za zbirku metalno doba u okviru praistorijske arheologije, navela je da je ova zbirka upotpunjena sa oko 1.300 novih eksponata zahvaljujući tematskoj izložbi od 2021. godine.

Izvor: Borislav Zdrinja

"Riječ je o lokalitetu Donja dolina u blizini grada Gradiška i predstavlja arheološka iskopavanja ovog muzeja od šezdesetih do osamdesetih godina prošlog vijeka", navela je Arsenijevićeva.

Prvi imenovani direktor Muzeja bio je akademski slikar Špiro Bocarić. Tokom prve decenije postojanja, uz etnološku, formirane su i istorijska, arheološka i prirodnjačka zbirka.

Poslije oslobođenja 1945. godine, Muzej je nazvan Državni etnografski muzej Bosanske Krajine. Kao Muzej Republike Srpske djeluje od 1992. godine.