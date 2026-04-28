Kako da gajite voće i povrće i voće na terasi? U običnim saksijama dobićete veliki prinos uz ove savete

Napravite mini baštu na terasi i uzgajite omiljeno voće i povrće!

Izvor: Shutterstock

Za terasu birajte vrste voća i povrća koje daju kontinuiran prinos tako da stalno imate nešto svježe, a ne samo jednu berbu.

Koristite kvalitetan, lagan supstrat bogat hranljivim materijama i redovno dosijavajte sjeme.

Saksije i žardinjere nisu samo za ukrasno cvijeće za terasu ili dvorište – one mogu biti savršeno mesto da uzgajate omiljeno voće i povrće. Tako ćete moći da uberete nekoliko jagoda za jutarnji jogurt ili sveže listove zelene salate za ručak, čak i ako imate vrlo mali prostor da ostvarite svoje „farmerske fantazije“.

Iako se povrće i voće mogu gajiti u saksijama gotovo bilo koje vrste, pametan izbor biljaka obezbijediće da dobijete najveći prinos iz svakog kvadratnog metra prostora. „Svaka biljka koja daje kontinuiran prinos, a ne samo jedan, odlična je opcija za male prostore“, objašnjava iskusna baštovanka Karli Merser.

„Na primjer, od jedne paprike možete ubrati mnogo plodova tokom sezone, dok od šargarepe iz iste površine dobijate samo jednu turu posle 70 dana čekanja.“

Ako želite da izvučete maksimum iz svog mini vrta, evo biljaka koje stručnjaci preporučuju za uzgoj u saksijama:

1. Paradajz

Strukovi paradajza mogu da narastu u prave „džinove“, pa je važno odabrati odgovarajuću sortu. Determinantne sorte imaju grmolik rast i pogodnije su za saksije, ali plodove daju u kraćem vremenskom periodu. Manje sorte, poput čeri ili grozdastog paradajza, često uspijevaju u manjim posudama. Obavezno koristite pritke i orezujte biljke da ostanu pod kontrolom.

Izvor: Shutterstock

2. Jagode

Jagode su višegodišnje biljke koje se same razmnožavaju i mogu da ispune saksiju. Najbolje je birati sorte koje rađaju tokom cijele sezone, pa ćete imati stalnu berbu.

3. Paprike

Paprika je zahvalna za uzgoj u saksijama – bilo da volite ljute ili slatke sorte, one će davati plodove tokom cijele sezone ako ih postavite na sunčano mjesto.

Izvor: Shutterstock

4. Lisnato povrće

Špinat, kelj, blitva i druge zelene biljke odlično uspijevaju u saksijama. Možete stalno dosijavati seme na svake dvije do tri nedjelje i tako imati stalnu zalihu svježih listova.

5. Krastavci

Krastavci se mogu gajiti uz pomoć mreže ili pritki kako bi se maksimalno iskoristio prostor. Postoje i male, grmolike sorte posebno prilagođene saksijama.

Kako da vam mini bašta uspijeva na terasi?

Pratite sunce

Voće i povrće uglavnom vole sunce. Obratite pažnju kako se sunce kreće tokom dana i pazite da visoke biljke ne zaklone niže. Velike saksije možete staviti na točkiće da ih lako pomjerate.

Izvor: Shutterstock

Birajte sorte za saksije

Mnoge kompanije razvijaju posebne sorte namenjene za uzgoj u posudama. One su otpornije i daju bolji prinos u ograničenom prostoru.

Kombinujte biljke

Možete napraviti „tematske bašte“: na primer, pica bašta (paradajz, bosiljak, origano, beli luk) ili salsa bašta (paradajz, paprika, korijander, luk).

Sadite sukcesivno

Ne morate sve saditi odjednom. Lisnato povrće i salata mogu se dosejavati na svake tri nedelje za stalnu berbu.

Koristite duboke saksije

Što veća i dublja saksija, to bolje. Minimum je oko 18 cm dubine i širine, a idealno je da zapremina bude kao kanta od 5 litara. To omogućava razvijanje jakog korijena i zadržavanje vlage.

Iskoristite vertikale

Biljke mogu da rastu i „na gore“. Koristite pritke, mreže ili viseće posude za paradajz, krastavce ili jagode.

Birajte kvalitetnu zemlju

Lagana, hranljiva supstratna mešavina je ključna. Ona obezbeđuje dovoljno hranljivih materija i spriječava da se zemlja previše brzo suši.