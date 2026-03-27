"Najprljavije" voće i povrće za 2026: Gotovo 100 odsto testiranih pozitivno na pesticide, a mi ih jedemo stalno

Izašla je lista "najprljavijeg" i "najčistijeg" voća i povrća za 2026. godinu.

Lisnato povrće poput špinata i voće poput jagoda i grožđa imalo je najviše nivoe potencijalno štetnih ostataka pesticida, pokazali su testovi, prema Vodiču za kupce o pesticidima u proizvodima iz 2026. godine.

Nektarine, breskve, trešnje, jabuke, kupine, kruške, krompir i borovnice su namirnice koje se nalaze na ovogodišnjoj listi "Prljavih 12" koja uključuje voće i povrće sa najviše pesticida, prema izvještaju EWG organizacije koja se bavi zaštitom zdravlja.

Spanać, koji zauzima prvo mjesto, imao je više ostataka pesticida po težini nego bilo koja druga vrsta proizvoda i prosječno je sadržao četiri ili više različitih vrsta pesticida, navodi EWG, koja objavljuje ovaj godišnji izvještaj od 2004. godine.

Uzorci svih vrsta proizvoda prosečno su sadržali četiri ili više pesticida, osim krompira, koji je imao prosječno dva, piše CNN. Konzumiranje proizvoda sa više pesticida zabrinjava stručnjake, jer izloženost mješavinama pesticida može da se akumulira i poveća rizik po zdravlje.

Za izradu izvještaja, EWG je analizirala najnovije testove ostataka pesticida koje je sprovelo Ministarstvo poljoprivrede SAD (USDA) na 54.344 uzorka 47 vrsta voća i povrća.

Prije nego što USDA ispita svaki uzorak, voće ili povrće se ljušti ili četka i temeljno pere kako bi se imitirao način na koji ga potrošači pripremaju kod kuće. Čak i nakon ovih koraka, testiranjem su pronađeni tragovi 264 pesticida, od kojih se 203 pojavljuju u proizvodima sa liste "Prljavih 12".

"Prljavih 12"

špinat kelj jagode grožđe nektarine breskve trešnje jabuke kupine kruške krompir borovnice

EWG takođe kreira godišnju listu "Čistih 15", neorganskih proizvoda sa najmanje ostataka pesticida. Ove godine, gotovo 60 odsto uzoraka sa liste "Čistih 15" nije imalo detektabilne ostatke pesticida.

"Čistih 15"

ananas kukuruz avokado papaja crni luk mladi grašak šparoge kupus karfiol lubenica mango banana šargarepa pečurke kivi

