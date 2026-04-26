Velika zapljena u Novom Sadu: U kamionu pronađeno 15 kilograma kokaina

Velika zapljena u Novom Sadu: U kamionu pronađeno 15 kilograma kokaina

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Novosadska policija je uhapsila trojicu muškaraca kod kojih je pronađeno oko 15 kilograma kokaina.

U Novom Sadu pronađeno 15 kg kokaina Izvor: Shutterstock/Andrew Angelov/BokiPop034

U saradnji Policijske uprave Novi Sad i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšena su trojica muškaraca kod kojih je pronađeno ukupno oko 15 kilograma kokaina, potvrđeno je RTS-u.

Sva trojica su se nalazila u kamionu u kome su pronađene dvije torbe sa kokainom, u jednoj osam, a u drugoj sedam kocki, što je ukupno oko 15 kilograma ove opojne droge.

Svima je određeno zadržavanje do 48 sati i biće sprovedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

(RTS/Mondo) 

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

