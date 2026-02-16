Rekordna zapljena droge: Brod sa 6,6 tona kokaina presretnut kod Salvadora

Mornarica Salvadora presrela je brod koji je prevozio 6,6 tona kokaina u vrijednosti oko 165 miliona dolara, što predstavlja najveću pljenidbu droge u istoriji te zemlje, saopštio je predsjednik El Salvadora Najib Bukele.

Izvor: HANDOUT / AFP / Profimedia

"Naša mornarica izvela je najveću pljenidbu droge u istoriji El Salvadora", napisao je Bukele na društvenim mrežama.

Prema njegovim riječima, operacija je izvedena oko 700 kilometara jugozapadno od obale Salvadora. Mornarica je presrela 54 metra dugačak brod, plovilo registrovano pod zastavom Tanzanije.

"U skrivenim pregradama nalazilo se 330 paketa, što odgovara količini od 6,6 tona kokaina, čija se vrijednost procjenjuje na 165 miliona dolara", dodao je Bukele.

Svih deset lica na brodu je uhapšeno, uključujući četiri državljanina Kolumbije, tri Nikaragve, dva Paname i jednog državljanina Ekvadora.

(Srna)