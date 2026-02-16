logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rekordna zapljena droge: Brod sa 6,6 tona kokaina presretnut kod Salvadora

Rekordna zapljena droge: Brod sa 6,6 tona kokaina presretnut kod Salvadora

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Mornarica Salvadora presrela je brod koji je prevozio 6,6 tona kokaina u vrijednosti oko 165 miliona dolara, što predstavlja najveću pljenidbu droge u istoriji te zemlje, saopštio je predsjednik El Salvadora Najib Bukele.

Brod sa 6,6 tona kokaina presretnut kod Salvadora Izvor: HANDOUT / AFP / Profimedia

"Naša mornarica izvela je najveću pljenidbu droge u istoriji El Salvadora", napisao je Bukele na društvenim mrežama.

Prema njegovim riječima, operacija je izvedena oko 700 kilometara jugozapadno od obale Salvadora. Mornarica je presrela 54 metra dugačak brod, plovilo registrovano pod zastavom Tanzanije.

"U skrivenim pregradama nalazilo se 330 paketa, što odgovara količini od 6,6 tona kokaina, čija se vrijednost procjenjuje na 165 miliona dolara", dodao je Bukele.

Svih deset lica na brodu je uhapšeno, uključujući četiri državljanina Kolumbije, tri Nikaragve, dva Paname i jednog državljanina Ekvadora. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

kokain zapljena El Salvador

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ