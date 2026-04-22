Novi Sad u vrhu svijeta: Najveća urbana kolonija roda na Balkanu broji 61 par

U Novom Sadu se nalazi najveća urbana kolonija roda u ovom dijelu Evrope.

Najveća urbana kolonija roda u ovom delu Evrope nalazi se u Novom Sadu, a ove godine je gnezdo svilo čak 61 par roda.

Kristina Milošević iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije kaže da je ovo najveća urbana kolonija na Balkanu.

"Što se tiče kolonije belih roda, možemo da se pohvalimo da je ovo jedno od top 5 u svijetu", dodaje.

Rode žive oko 30 godina, izuzetno su pametne ptice. Pamte lokacije na kojima svijaju gnezdo tokom migracija i cijeli život provode sa istim partnerom. Kada se sa proljeća vraćaju u gnezda, mužjaci dolaze desetak dana ranije da poprave i osiguraju gnijezdo, a kada se izlegu mladi, parovi se smjenjuju u brizi o njima svakih 45 minuta. Rat u Iranu uticao je i na rode, pa je ove godine migracija sporija.

Dolazak roda vesnik je sreće u našim običajima, ali koliko god puta da se vrati u jedno domaćinstvo, roda nije domaća životinja i kućni ljubimac, i ne treba je dirati čak i iz dobre namjere.

"U slučaju da dođe do povreda, na primjer, da ispadnu iz gnijezda, eventualno što mogu jeste da pokušaju da je vrate, a u slučaju da nije bezbjedno, da se jave nadležnim institucijama, kao što je Pokrajinski zavod za zaštitu prirode na području Vojvodine ili na teritoriji centralne Srbije", dodaje Milošević.

Iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije opominju da rode i ostale ptice ne bi trebalo snimati dronovima jer ih sa velike udaljenosti mogu uznemiriti.

