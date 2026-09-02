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Tri šumska požara kod Teslića izazvao grom: Nema ugroženih domaćinstava

Tri šumska požara kod Teslića izazvao grom: Nema ugroženih domaćinstava

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Na području Teslića aktivna su tri šumska požara za koja se pretpostavlja da su izazvana udarima groma. Na terenu su vatrogasci, šumari i mještani.

Srn2026-9-2_151143_2.jpg Izvor: SRNA/Aleksandar Lukić

Tri aktivna šumska požara na području Teslića izazvana su udarima groma, saopšteno je iz Gradske uprave, iz koje apeluju da građani ne preduzimaju aktivnosti koje bi mogle da izazovu nove požare.

Požari su zabilježeni na lokalitetima Miljkovača u mjesnoj zajednici Buletić, u naselju Kuzmani i na lokalitetu Gaše u mjesnoj zajednici Kamenica.

Iz Gradske uprave Teslić navode da su šumski požari, prema podacima sa terena, izbili prije nekoliko dana usljed udara groma.

Na gašenju požara koji se zbog suvog zemljišta i pojačanog vjetra teško stavlja pod kontrolu angažovani su radnici Šumskog gazdinstva "Borja", pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić i mještani.

Komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić Savo Bubić rekao je da je požar na području Buletića sa strane Kuzmana lokalizovan, dok se na ostalim dijelovima preduzimaju mjere kako bi se spriječilo njegovo širenje.

"Požar u Buletiću proteže se do Kuzmana. Sa strane Kuzmana je lokalizovan, a drugi požar je u Gašama", precizirao je Bubić i istakao da trenutno nema ugroženih domaćinstava.

On je naveo da se situacija na terenu kontinuirano prati i da su sve raspoložive snage angažovane na sprečavanju daljeg širenja požara.

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