Požari kod Trebinja pod kontrolom, helikopter MUP-a gasi vatru u Grabovici

Noć na požarištima kod Trebinja protekla je mirno, ali je požar i dalje aktivan u Grabovici, gdje jutros interveniše helikopter MUP-a Republike Srpske.

Izvor: Vatrogasci Trebinje

Noć na požarištima kod Trebinja protekla je mirno, ali je još aktivan jedan krak požara u selu Grabovica gdje vatru jutros gasi helikopter MUP-a Republike Srpske, rekla je portparolka Štaba za vanredne situacije Marija Tešić.

Tešićeva je navela da helikopter od jutros od 8.00 časova dejstvuje u rejonu sela Grabovica.

"Brojni vatrogasci i dalje su na terenu, neprekidno nadgledaju požarišta i kritične zone, da bi se na svako eventualno ponovno aktiviranje vatre moglo pravovremeno reagovati", istakla je Tešićeva.

S obzirom na stabilizaciju situacije, Tšićeva je dodala da danas sa terena odlaze pripadnici vatrogasnih jedinica iz Istočnog Sarajeva, Doboja i Herceg Novog.

"Veliko im hvala za pomoć, požrtvovanost i za sve što su učinili za Trebinje tokom proteklih teških dana. Zahvalnost upućujemo i pripadnicima vatrogasnih jedinica iz svih gradova koji su bili uz nas i pružili pomoć kada je bilo najpotrebnije", naglasila je Tešićeva.

Ona je navela da su na terenu i dalje sve nadležne gradske službe, pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice, dobrovoljna vatrogasna društva, pripadnici Javne ustanove "Ekologija i bezbjednost", Civilne zaštite "Hidroelektrana na Trebišnjici", kao i Centra za gazdovanje kršem i volonteri.

"Iako je situacija sada stabilna, oprez ostaje na visokom nivou", dodala je Tešićeva.

Apelovala je da građani ne pale vatru na otvorenom, kao i da o pojavi vatre u bilo kojem dijelu grada to odmah prijave Vatrogasnoj jedinici na broj 123.

"Pravovremena dojava može biti od presudnog značaja za brzo reagovanje i sprečavanje širenja požara. Budimo odgovorni i zajedno sačuvajmo ljude, imovinu i prirodu", istakla je Tešićeva.