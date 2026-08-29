Više od 60 ljudi gasi požar na Trebeviću: Očekuje se angažovanje helikoptera

Više od 60 ljudi učestvuje u gašenju požara na Trebeviću. Jak vjetar i nepristupačan teren otežavaju akciju, a očekuje se i angažovanje helikoptera MUP-a Srpske.

Izvor: Srđan Jeremić/Srna

Više od 60 ljudi trenutno učestvuje u gašenju požara na Trebeviću, a očekuje se i angažovanje helikoptera Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Starješina Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Istočno Sarajevo Njegoš Vukadin rekao je da za sada nisu ugroženi ni ljudi ni objekti, ali da gašenje požara otežavaju nepristupačan teren i jak vjetar.

"Vjetar je kao nijedan do sada, a terenom je gotovo nemoguće hodati", rekao je Vukadin.

Na terenu se, osim vatrogasaca, nalaze i pripadnici Gorske službe spasavanja Istočni Stari Grad, kao i radnici "Šumarstva" Sokolac.

Požar se gasi ručno i sa kamiona

Vukadin je naveo da ekipe trenutno požar gase ručno i uz pomoć vatrogasnih kamiona, dok se očekuje da helikopter počne djelovati.

"Na terenu su naše ekipe, Gorska služba spasavanja Istočni Stari Grad i radnici 'Šumarstva' Sokolac. Situacija je slična kao jutros, mi gasimo požar ručno i sa kamiona, a helikopter još nije počeo djelovati i očekujemo da to bude svakog momenta. Onda ćemo vidjeti šta ćemo moći dalje da uradimo", rekao je Vukadin.

Jak vjetar dodatno komplikuje situaciju na terenu i otežava kretanje i pristup požarištu.

"Ne treba paničiti"

Starješina Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Istočno Sarajevo naglasio je da trenutno nema razloga za paniku, jer nisu ugroženi ljudi ni objekti.

"Neke informacije su jutros objavljene da gori toranj i slično, ali to nije tačno. Treba dobro da se provjeri informacija i da se ne stvara panika", dodao je Vukadin.

Vatrogasne i druge interventne ekipe nastavljaju borbu sa vatrom, dok se očekuje i angažovanje helikoptera kako bi se gašenje olakšalo na nepristupačnom terenu.