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Požar na Trebeviću se ponovo rasplamsao: Radnik evakuisan, situacija veoma ozbiljna

Požar na Trebeviću se ponovo rasplamsao: Radnik evakuisan, situacija veoma ozbiljna

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor atv
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Požar na Trebeviću ponovo se rasplamsao i poprimio ozbiljne razmjere. Radnik koji je održavao toranj evakuisan je iz ugroženog područja.

trebević Izvor: Vatrogasci Trebinje

Požar koji se juče ponovo rasplamsao na Trebeviću poprimio je ozbiljne razmjere, a jedan radnik koji se nalazio na održavanju tornja je evakuisan.

"Nakon dojave da se na području vrha Trebevića nalaze radnici na održavanju tornja ugroženi vatrom, pripadnici GSS Istočni Stari Grad odmah su upućeni na lokaciju. Jedan radnik je uspješno evakuisan iz ugroženog područja", saopšteno je iz GSS Istočni Stari Grad.

Kako navode, požar je u međuvremenu poprimio ozbiljne razjere, a situacija je veoma ozbiljna i zahtijeva maksimalan oprez.

Iz GSS Istočni Stari Grad su apelovali na građane da ne kreću prema vrhu Trebevića i zoni požara, te ne ometaju rad interventnih službi.

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Trebević požar

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