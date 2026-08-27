Požar na Trebeviću ponovo aktivan: U gašenje se uključuje i 100 radnika "Šumarstva"

Požar na Trebeviću ponovo se aktivirao, a u današnju akciju gašenja biće uključeno oko 100 radnika „Šumarstva“, uz vatrogasce i raspoloživu tehniku.

Izvor: Vatrogasci Trebinje

U gašenju požara na Trebeviću, koji se ponovo aktivirao, danas će učestvovati i oko 100 radnika "Šumarstva", rekao je starješina Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Istočno Sarajevo Njegoš Vukadin.

"Danas ćemo imati bolju akciju gašenja i probati da ugasimo požar", istakao je Vukadin.

On je naveo da su na terenu angažovani vatrogasci, vozila i radnici "Šumarstva" i da imaju dovoljne količine vode.

"Požar, koji se ponovo aktivirao sinoć, pod kontrolom je i ništa nije ugroženo", rekao je on i dodao da nepristupačnost terena ispod repetitora otežava gašenje.

Vukadin je naglasio da vatrogasci angažuju sve raspoložive snage, ali da istovremeno moraju voditi računa o tome da ostave dovoljno ljudstva i tehnike za zaštitu naseljenih mjesta na području grada Istočnog Sarajeva.