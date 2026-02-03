Ilon Mask spojio SpaceX i xAI: Sprema moćan izlazak na berzu i data centre u svemiru

SpaceX je zvanično preuzeo xAI i društvenu mrežu X, a Mask najavljuje svemirske data centre i tehnološki iskorak bez presedana.

Kompanija SpaceXzvanično je preuzela xAI, zajedno sa X društvenom mrežom, potvrdio je Ilon Mask. Kako je naveo, spajanje će stvoriti "najambiciozniji vertikalno integrisani inovacioni sistem na Zemlji (i van nje)", koji povezuje vještačku inteligenciju, rakete, satelitski internet i direktnu komunikaciju sa mobilnim uređajima.

Na prvi pogled, AI kompanija, u posljednje vrijeme poznata po kontroverzama, možda djeluje kao neobičan dodatak svemirskoj firmi. Ipak, xAI igra ključnu ulogu u Maskovom novom planu - izgradnji AI data centara u svemiru. Prema njegovim riječima, globalna potražnja za električnom energijom koju zahtijeva AI "ne može se zadovoljiti isključivo zemaljskim rješenjima".

Mask smatra da je premještanje energetski zahtjevnih operacija u orbitu "jedino logično rješenje". Samo nekoliko dana prije objave akvizicije, SpaceX je američkoj Federalnoj komisiji za komunikacije podnio zahtjev za formiranje "orbitalnog data centra", koji bi podrazumijevao lansiranje čak milion novih satelita.

Prema Masku, ovakvi svemirski data centri vremenom bi otvorili vrata i drugim tehnološkim iskoracima. "Mogućnosti koje ćemo otključati omogućiće samoodržive baze na Mjesecu, čitavu civilizaciju na Marsu i, na kraju, širenje čovječanstva u svemir", poručio je milijarder. Nije prvi put da Mask iznosi ovakve vizije - još 2017. godine tvrdio je da će SpaceX poslati ljudsku posadu na Mars do 2024 - a i novi planovi u ovom trenutku djeluju baš optimistično.

Ovo nije prvi put da Mask spaja sopstvene kompanije. Prošle godine je objedinio xAI i X, pa je najnovijim potezom SpaceX indirektno postao vlasnik društvene mreže koju je Mask kupio 2022. godine. Nedavno je i Tesla najavio ulaganje od dvije milijarde dolara u xAI.

SpaceX se, prema navodima Bloomberg-a, priprema za izlazak na berzu kasnije ove godine. Potencijalni IPO mogao bi da procijeni kompaniju na više od bilion dolara, a u izvještaju se pominje i da su u jednom trenutku razmatrani razgovori o mogućem spajanju sa Teslom.

