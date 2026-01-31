Mask u problemu: Negirao povezanost sa Epstinom, sad isplivalo njihovo dopisivanje

Novoobjavljeni imejlovi između Ilona Maska i Džefrija Epstina dio su paketa od tri miliona dokumenata koje je američko Ministarstvo pravde objavilo.

Izvor: Frederic Legrand - COMEO/Shutterstock

Prema dokumentima koje je u petak objavilo američko Ministarstvo pravde,Ilon Mask imao je obimniju i prisniju komunikaciju s finansijerom i osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom nego što je to ranije bilo javno poznato. Imejlovi u dokumentima ukazuju na to da su njih dvojica u dva navrata srdačno razmjenjivali poruke kako bi dogovorili Maskovu posjetu Epstinovom ostrvu.

Dokumenti obuhvataju prepisku Maska i Epstina iz 2012. i 2013. godine, u kojoj su pokušavali da utvrde kada bi Mask trebalo da otputuje na ostrvo. Nijedna od tih razmjena, čini se, nije rezultirala Maskovom posjetom ostrvu zbog logističkih problema, piše Gardijan,

"Biću u oblasti Britanskih Djevičanskih Ostrva/Sent Barta tokom praznika. Da li ima neko dobro vrijeme za posjetu?" naveo je Mask 13. decembra 2013.

"Bilo koji dan od 1. do 8. Možemo se prilagoditi u hodu ako želiš. Uvijek ima mjesta za tebe", odgovorio je Epstin.

Mask je potom poslao nekoliko imejlova sa svojim rasporedom, a njih dvojica su se dogovorili za 2. januar kao datum posjete. Razmjena se završava Epstinovom porukom u kojoj obavještava Maska da će morati da ostane u Njujorku i izražava žaljenje što neće moći da se vide.

"Loše vijesti – nažalost, raspored će me zadržati u Njujorku. Zaista sam se radovao da konačno provedemo neko vrijeme zajedno, sa zabavom kao jedinim planom, pa sam veoma razočaran. Nadam se da ćemo moći da zakažemo neki drugi termin u bliskoj budućnosti", napisao je Epstin.

U novembru 2012. Epstin je poslao Masku imejl s pitanjem: "Koliko vas će biti za helikopter do ostrva?"

"Vjerovatno samo Talula i ja. Koji dan/noć će biti najluđa žurka na tvom ostrvu?" odgovorio je Mask, očigledno misleći na svoju bivšu suprugu Talulu Rajli.

Mask je 25. decembra poslao još jedan imejl kao odgovor na poruku u kojoj ga je Epstin ohrabrivao da dođe i ponudio mu korišćenje helikoptera.

"Da li planiraš neke žurke? Ove godine sam radio do ivice razuma i zato, kada mi se djeca poslije Božića vrate kući, zaista želim da se bacim u noćni život na Sent Bartsu ili negdje drugdje i da se opustim. Poziv za ostrvo veoma cijenim, ali mirno ostrvsko iskustvo je suprotno onome što tražim", napisao je Mask.

"Razumijem, vidjećemo se na Sent Bartsu, odnos na mom ostrvu bi Taluli mogao da bude neprijatan", odgovorio je Epstin.

"Odnos nije problem za Talulu", uzvratio je Mask.

Dana 2. januara 2013. Mask je poslao Epstinu imejl u kojem sugeriše da se posjeta ipak neće dogoditi: "Logistika ovog puta neće funkcionisati."

Mask je ranije oštro kritikovao one koji su bili povezani s Epstinom, ali novootkriveni imejlovi djeluju u suprotnosti s njegovim dugogodišnjim poricanjem bilo kakvih veza. Izvršni direktor Tesle izjavio je 2019. godine da je Epstin "očigledno jeziv" i tvrdio da je Epstin "više puta pokušavao da me nagovori da posjetim njegovo ostrvo. Odbio sam".

Prepiska između dvojice mogula dogodila se godinama nakon što je Epstin 2008. na Floridi osuđen zbog podvođenja maloljetnice. Vlasti su ga ponovo uhapsile 2019. po saveznim optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorišćavanja.

Zaseban imejl u dokumentima pokazuje da je Epstinova dugogodišnja asistentkinja Lesli Grof 2013. pokušavala da organizuje ručak za Epstina u SpaceX-u, navodeći: "Ilon Mask cijeni poziv na Ranč, ali ima obaveze… Ručak u ponedjeljak, 25. februara u 13 časova u SpaceX-u je potvrđen."

Nije jasno da li se ručak zaista održao niti da li je Mask prisustvovao. Još jedna razmjena iz marta 2013. prikazuje kako Epstin i Mask razmjenjuju poruke nakon što mu je Epstin čestitao dan poslije lansiranja rakete SpaceX-a.

Predstavnik Maska i njegove kompanije za vještačku inteligenciju xAI nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.

Novoobjavljeni imejlovi između Maska i Epstina, koji je 2019. pronađen mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji i godinama je bio predmet spekulacija zbog veza s nekima od najmoćnijih ljudi na svijetu, dio su paketa od tri miliona dokumenata koje je Ministarstvo pravde objavilo u petak.

Mask se i ranije suočavao s pritiskom da se izjasni o mogućim vezama s Epstinom, uključujući i nakon ranijeg objavljivanja dokumenata Ministarstva pravde u vezi s istragom, u kojima se pominjalo njegovo ime. Demokrate u Predstavničkom domu su prošle godine objavile kopiju Epstinovog dnevnog rasporeda, u kojem se u kalendaru za 2014. nalazi bilješka: "Podsjetnik: Elon Mask na ostrvo 6. decembra (da li se ovo i dalje dešava?)". Drugih informacija nije bilo, a Mask je na mreži X demantovao da je planirao posjetu.

"Ovo je netačno", napisao je u odgovoru na objavu u kojoj su pomenute optužbe.

Mask je takođe negirao da poznaje Epstinovu dugogodišnju saučesnicu Gislajn Maksvel, tvrdeći da je fotografija na kojoj su zajedno nastala jer ga je ona "fotobombardovala" na zabavi Veniti fera. Naveo je da je jednom posjetio Epstinov stan na Menhetnu "na oko 30 minuta" sa svojom bivšom suprugom Talulom Rajli, u sklopu istraživanja za knjigu koju je ona pisala, ali nije naveo tačan datum.

Iako poriče ličnu povezanost s Epstinom, Mask je koristio ime tog seksualnog prestupnika kako bi napadao druge. Tokom javnog sukoba s Donaldom Trampom prošle godine tvrdio je da se ime bivšeg predsjednika nalazi u Epstinovim dokumentima, ali je kasnije obrisao objave na mreži X u kojima je Trampa optuživao za veze s Epstinom. Mask je u maju uvrijedio i Bila Gejtsa zbog odnosa osnivača Majkrosofta s Epstinom, reagovavši nakon što ga je Gejts kritikovao zbog smanjenja humanitarne pomoći.

"Ko Bil Gejts misli da jeste da daje komentare o dobrobiti djece, s obzirom na to da je posjećivao Džefrija Epstina?", rekao je Mask.

