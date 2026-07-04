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5 osvježavajućih napitaka protiv starenja: Bustuju kolagen i njeguju kožu iznutra, a prave se za 5 minuta

5 osvježavajućih napitaka protiv starenja: Bustuju kolagen i njeguju kožu iznutra, a prave se za 5 minuta

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Sensa
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Ovih 5 domaćih prirodnih napitaka protiv starenja njeguje kožu iznutra.

osvježavajući napici za zdravu kožu Izvor: Shutterstock

Fine linije, gruba koža i umorne oči najčešće se javljaju kada je tijelo pod stresom, dehidrirano ili kada mu nedostaju ključni mikronutrijenti. Ipak, mnoge namirnice koje već imamo kod kuće sadrže snažna jedinjenja - antioksidante, vitamine i prirodne antiinflamatorne elemente - koji pomažu u zaštiti ćelija kože i podržavaju proizvodnju kolagena.

Ovo je 5 jednostavnih, osvježavajućih napitaka koje lako možete pripremiti kod kuće, a koji mogu doprinijeti blistavijem izgledu kože iznutra.

1. Osvježavajući napitak od nara i mente

Zašto je dobar?

Nar je bogat polifenolima i vitaminom C, snažnim antioksidansima koji štite kožu od oštećenja. Nana hladi, umiruje sistem za varenje i doprinosi boljoj apsorpciji hranljivih sastojaka.

Sastojci:

  • 1 šolja svježih zrna nara
  • 6–8 listova svježe nane
  • ½ kašičice limunovog soka
  • 1 šolja ohlađene vode
  • med, po želji

Priprema:

Zgnječite zrna nara i procijedite sok. Dodajte izgnječene listove nane, vodu i limunov sok. Promiješajte i ostavite da odstoji oko 5 minuta. 

5 osvežavajućih napitaka protiv starenja
Izvor: Shutterstock

2. Tonik od kurkume i đumbira

Zašto je dobar?

Kurkumin iz kurkume i gingeroli iz đumbira poznati su po antiinflamatornim svojstvima, što može doprinijeti usporavanju prijevremenog starenja. Crni biber pojačava apsorpciju kurkumina.

Sastojci:

  • ½ kašičice kurkume (svježe ili u prahu)
  • ½ kašičice svježeg rendanog đumbira
  • topla voda
  • prstohvat crnog bibera
  • ½ kašičice meda

Priprema:

Pomiješajte kurkumu, đumbir i biber u toploj vodi. Dodajte malo meda i popijte ujutru, na prazan stomak.

5 osvežavajućih napitaka protiv starenja
Izvor: Shutterstock

3. Sok od šargarepe i pomorandže

Zašto je dobar?

Šargarepa je bogata beta-karotenom, koji pomaže zaštiti kože od foto-starenja, dok vitamin C iz pomorandže podržava sintezu kolagena. Čija sjeme doprinosi hidrataciji i unosi biljne omega-3 masne kiseline.

Sastojci:

  • 2 srednje šargarepe
  • 1 pomorandža
  • ½ kašičice čija sjemena
  • mali komad đumbira
  • voda po potrebi

Priprema:

Izblendirajte šargarepu, pomorandžu, đumbir i vodu. Procijedite po želji. Dodajte čija sjeme i ostavite nekoliko minuta da nabubri.

5 osvežavajućih napitaka protiv starenja
Izvor: Shutterstock

4. Rashlađujući napitak od aloje vere i krastavca

Zašto je dobar?

Aloja vera podržava regeneraciju kožne barijere, dok krastavac hidrira i smanjuje osjećaj otečenosti zahvaljujući prirodnim elektrolitima.

Sastojci:

  • 2 kašike svježeg gela aloe vere
  • ½ krastavca
  • ½ kašičice limunovog soka
  • 1 šolja vode
  • prstohvat praha pečenog kima

Priprema:

Izblendajte aloje veru, krastavac, limun i vodu. Pospite kim, promiješajte i poslužite.

5 osvežavajućih napitaka protiv starenja
Izvor: Shutterstock

5. Antioksidativni napitak od zelenog čaja i jabuke

Zašto je dobar?

Zeleni čaj sadrži katehine koji pomažu u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa. Jabuka obogaćuje napitak kvercetinom, dok limun dodaje vitamin C za dodatnu svježinu.

Sastojci:

  • 1 kesica ili 1 kašičica zelenog čaja
  • ½ jabuke, tanko isečene
  • 1 kašičica limunovog soka
  • 1 šolja vruće vode
  • mali štapić cimeta

Priprema:

Natopite zeleni čaj zajedno s kriškama jabuke i cimetom 3–4 minuta. Izvadite čaj, dodajte limun i poslužite toplo.

5 osvežavajućih napitaka protiv starenja
Izvor: Shutterstock

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dijeta, hrana
Izvor: TikTok/brittanymccrystal
Izvor: TikTok/brittanymccrystal

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