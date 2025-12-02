Krišom zalijepio svoj rad u muzej pa postao zvijezda: Ljudi se gurali da se slikaju, a nisu znali da je sve fejk

Jedan mladić dosjetio se genijalne fore da se njegov plakat konačno nađe u nekom muzeju

Izvor: instagram/___criatura___

Želja svakog umjetnika je, bez sumnje, da se jednog dana neko njegovo djelo nađe u muzeju. Da bi sa ovako nešto dogodilo potrebno je mnogo rada i truda, no ima i onih koji ne samo da su to uspjeli prečicom, već su preko noći postali svjetska senzacija.

Mladić koji se na mrežama predstavlja kao Kria, odnosno "Kriatura", prepoznatljiv je po ilustraciji meduzinih pipaka, ali su njegovi radovi dobili pažnju miliona nakon što je krišom zalijepio svoj rad u jedan muzej u Koreji.

Izvor: instagram/___criatura___

Nakon toga se šetkao, praveći se lud, snimajući reakcije ljudi. Nije trebalo mnogo, i posjetioci muzeja su počeli da fotografišu "umjetničko djelo", pa čak i da prave selfije.

Pogledajte:

Video mladog umjetnika je odjeknuo na mrežama, a iako ovo nije prvi put da radi ovako nešto, dok nije okačio svoj rad u muzej, za njega se nije toliko znalo.

Pogledajte kako je sve izgledalo:

