Poruke jednog komšije osvojile Internet: Svako jutro dolazi s kartonom i žali se na buku i loše parkiranje

Kad bismo svi imali ovakve komšije, svijet bi bio ljepše i zabavnije mjesto

Izvor: Instagram printscreen/ pubity

Koliko puta vam se desilo da, dok se protežete u krevetu na slobodan dan, začujete bušilicu iz komšijinog stana? Glasnu muziku, lupanje, premještanje namještaja?

Nije prijatno, sigurno, ali jedan komšija iz Amerike je osvojio Internet načinom na koji se "obračunao" sa prijateljem koji živi pored njega i nervira ga.

Svako jutro on iz šale uzima karton i na njemu piše novu poruku. Jedno jutro se žali zbog loše parkiranog automobila, drugi dan zbog osušenog travnjaka, treći dan zbog buke koju pravi prije 9 ujutru... na listi se nalazi i stavka "tvoj pas više voli mene od tebe", ali i mnoštvo drugih.

(Mondo.rs)