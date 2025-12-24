Luka Modrić okupio bogataše u svom klubu: Poslije muzičara stigla i čuvena bogatašica

Luka Modrić dobio zvučne suvlasnike u svom klubu, Svonsiju.

Američka bogatašica Marta Stjuart (84) je najnovija poznata slavna ličnost koja je postala suvlasnica FK Svonsi, zajedno sa Lukom Modrićem i slavnim reperom Snup Dogom (54).

Milijarderka i bliska prijateljica Snup Doga ušla je u tim vlasnika u kojem je fudbalski najzvučnije ime hrvatski velikan, trenutno as italijanskog Milana.

Koliko je Stjuart ozbiljno shvatila taj izazov govori i njen potez prošlog vikenda, kada je prisustvovala pobjedi Svonsija protiv Reksama, 2:1.

Marta Stjuart bila je prva milijarderka u SAD koja je sama zaradila svoj novac, kroz poslovne poduhvate u "lajfstajl" industriji, kao i kućnoj, kulinarskoj oblasti i na području medija. Objavila je desetine kuvara i "lajfstajl" knjiga.

Vlasnici Svonsija ranije su govorili o želji da podignu profil kluba kako bi povećali prihode i uložili više novca u tim.

Ipak, iako su u klub ušli veliki vlasnici, u ovom trenutku nije izvjesno da će biti više novca za januarski prelazni rok, objavio je Bi-Bi-Si.

"S obzirom na velike promjene u ekipi tokom letnjeg prelaznog roka 2025. godine, kao i Vitorov dosadašnji rad na razvoju i unapređenju mladih igrača, ne očekujemo da januarski prelazni rok bude naročito aktivan za Svonsi. Naravno, uvijek ćemo tražiti načine da ojačamo tim i ako smatramo da takve prilike postoje i da bi predstavljale dobre poslove za klub, pokušaćemo da ih iskoristimo, ali s obzirom na veličinu sastava koji već imamo, vjerovatno je da će januar biti relativno miran", saopštio je klub.

Podsjetimo, Modrić je postao investitor i suvlasnik kluba u aprilu, dok se Snup Dog pridružio nekoliko mjeseci kasnije.

Svonsi se takmiči u Čempionšipu, drugom rangu engleskog fudbala i trenutno je tek na 19. mjestu tabele.