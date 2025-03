Novak promijenio priču o "nasljedniku": Nije samo Fonseka, otkrio još dvojicu o kojima se ne priča

Novak Đoković otkrio je koja trojica tenisera bi mogla da budu njegovi nasljednici u svijetu tenisa.

Srpski teniser Novak Đoković igra vrlo dobro na mastersu u Majamiju. Dogurao je do trećeg kola i za sada je eliminisao dvojicu mladih igrača - Rinkija Hidžikatu i Uga Karabeljija - dok ga sada očekuje još jedan igrač nove generacije: Lorenco Museti. Sve je više novih imena na ATP turu, prirodno je da dođe do toga, a posebno je interesantno čuti šta Đoković misli o mladim momcima koji žele da mu "skinu krunu".

Posebno se priča o Žoau Fonseki, mladom Brazilcu koga Đoković već duže vrijeme hvali, a koji odlično igra i u Majamiju gdje ga u narednoj rundi očekuje Aleks de Minor: "On je bio glavna tema turneje posljednjih nekoliko mjeseci. I mislim da je to zasluženo...", rekao je Nole na konferenciji za novinare: "On je veoma dobar teniser. Tako mlad. Ima nevjerovatnu snagu udaraca s obe strane osnovne linije, kao i servis. Veoma je kompletan igrač. Posebno impresivno je kako udara lopticu i kako se nosi s pritiskom za nekoga ko nema iskustva".

Interesantno je da u Majamiju ima ogromnu podršku navijača, što se dopada Đokoviću, dok takođe dodaje i da je to velika vijest za Brazil. jednu od najvećih zemalja svijeta: "Govorio sam još u Australiji - za naš teniski ekosistem, za naš sport, izuzetno je važno da imamo superzvijezdu, buduću superzvijezdu, nadam se, koja dolazi iz Brazila. Tako velika zemlja i veliko tržište. Važno je".

Ali, nije Žoao Fonseka i jedini mladi igrač koga Novak Đoković poštuje. U razgovoru sa medijima dodao je da postoje još dvojica koja su po njegovom ukusu, a o kojima se ne priča dovoljno za sada.

"Fonseka je veoma uzbudljiv igrač za gledanje, ali nije jedini. Tu je i Jakub Menšik. Možda su ljudi, jer toliko pričaju o Fonseki, zaboravili na Menšika. Takođe, tu je i Lerner Tijen. Svi ti igrači su veoma mladi i imaju sličan renking kao i Fonseka... Oni su jednako dobri kao on", dodao je Đoković i istakao da mu se dopada što svaka generacija donosi nešto novo, tako da jedva čeka da vidi kakav će biti njihov uticaj na tenis.

Šta je Fonseka pričao o Đokoviću?

Mladi teniser iz Brazila, koji je nedavno osvojio ATP turnir u Buenos Ajresu, ispričao je inače nedavno da iako je proglašen za nasljednika Novaka Đokovića, da ipak više voli Rodžera Federera i smatra ga najvećim svih vremena.

"Teško je ovo reći, jer sam ja prije tri godine ja bio taj koji je tražio autograme. I sad me klinci pitaju autograme, govoreći da sam ja njihov heroj, da sam im inspiracija. Tokom mog djetinjstva inspiracija mi je bio Rodžer. Zaista sam volio Federera kada sam bio dijete", rekao je Fonseka i dodao: "Naravno i Gustavo Kuerten, on je naš heroj u Brazilu, ne samo zbog svog tenisa, već i zbog svoje harizme, na način na koji je u intervjuima rekao da voli Brazil. I da, stvarno volim da predstavljam svoju zemlju".