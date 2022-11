"To je bilo nešto posebno!" Riberi osvojio više od 20 trofeja - ali opstanak sa Salernitanom mu je najdraži trenutak!

Proslavljeni francuski internacionalac osvrnuo se na svoju posljednju sezonu u karijeri, tokom koje se borio za opstanak u Seriji A.

Frank Riberi završio je ove jeseni igračku karijeru nakon što je prethodnu sezonu proveo u taboru Salernitane.

Navijači kluba iz Salerna priredili su mu spektakularan oproštaj, a samo par dana nakon što je rekao zbog kopačkama, postao je jedan od pomoćnika u stručnom štabu Davidea Nikole.

"Ispočetka je bilo čudno, mnogo stvari se promijenilo i izdešavalo u jednom danu. Međutim, srećan sam u novoj ulozi i što mogu da pomognem timu i trenerima. Prihvatio sam Nikolin prijedlog i veoma sam zahvalan klubu što je učinio sve da me zadrži u Salernu", rekao je proslavljeni francuski reprezentativac Francuske za "Il Matino".

Tokom karijerer osvojio je brojne nagrade i priznanja, kako na klupskom, tako i na invidualnom planu.

Sa Bajernom, gdje je proveo 12 godina, osvojio je čak 23 trofeja, ali navodi da nijedan osjećaj nakon osvajanja ne može da se mjeri sa onim kada je Salernitana sa njim u timu, u posljednjim trenucima posljednjeg kola, uspjela da izbori opstanak u Seriji A.

"Istina, osvojio sam mnogo titula. Međutim ovo sa 'Granatom', to je nešto posebno! Nikad nisam igrao za klub koji se bori da ne ispadne iz lige i bilo je nevjerovatno. Kad se sve tako završi, u posljednjem trenutku, kad vidite sreću na licima navijača, to je najbolji osjećaj. Za mene je to važno i nezaboravno. Nismo se predavali, ukratko, uvijem sam vjerovao u to", istakao je Riberi.

Salernitana je Riberiju bila drugi italijanski klub u karijeri, s obzirom na to da je dvije godine nosio dres Fiorentine prije dolaska u Salerno.

Seniorsku karijeru je počeo u Bulonju, a prije dolaska u Bajern, iz kojeg je 2019. godine otišao u Fiorentinu, nastupao je za Ale, Brest, Mec, Galatasaraj i Marsej.

